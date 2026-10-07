Kerékpár: Roglic diadalával zárult a kontinensviadal

Az egyéni időfutamokkal fejeződött be a szlovéniai Európa-bajnokság, szerdán a nőkre és a férfiakra is ugyanaz a 22.1 kilométer várt Sencurban és környékén, a mezőnyversenyeken megismert meredek emelkedőt kellett megmászni, és a technikás lejtmenet után sík befutóval ért véget a táv.

A nőknél a favorit svájci Marlen Reusser győzött, aki tavaly és idén is megnyerte a világbajnokságot és az Eb-t is időfutamban, a második helyre a holland Demi Vollering futott be, magyar versenyző nem állt rajthoz.

„Kellemes napom volt, ez az utolsó nagy versenyem az évben, igyekeztem nem idegeskedni. Számos eredményemnek örülhettem idén, persze akadtak kevésbé szerencsés pillanataim, de büszke lehetek az idényemre. Tele vagyok tervekkel a jövőre nézve, már várom” – értékelt az ötödik nagy sikerénél tartó Reusser.

A férfiaknál a címvédő Remco Evenepoel nem mérette meg magát, már a szombati Il Lombardiára hangol. Előzetesen Jakob Söderqvistet emlegették esélyesként, a Tour de Hongrie győztese sokáig a vb-n is jól ment, ám a hajrában elesett, így érem nélkül maradt. Az Eb-n sem sikerült dobogón végeznie, utolsóként a nyolcadik legjobb idővel ért célba. Ekkor már ünnepelhette diadalát a végig koncentráltan, lendületesen és eltökélten versenyező Primoz Roglic. A rutinos szlovén kerékpáros augusztusban balesetet szenvedett, sokáig kétséges volt az indulása a Vueltán, amelyen aztán másodikként zárt, az Eb-t pedig aranyéremmel a nyakában fejezte be.

„Gyönyörű pillanat ez a siker, de az aranyérem nemcsak engem illet, hanem a szurkolókat és a rendezőket is, szép befejezése ez a hazai kontinensviadalnak. Nem működött a rádióm, az első kilométeren elveszítettem a kapcsolatot, így érzésből mentem, mindent beleadtam” – foglalta össze gondolatait Roglic, akinek ez volt profi pályafutása 93. győzelme. A 36 éves sportoló jövője ugyanakkor bizonytalan, szerződése 2026 végén lejár a Red Bull-Bora-Hansgrohe csapatánál.

A dobogóra még két francia kerékpáros lépett fel, a magyar színeket egyedüliként képviselő Pelikán János 27. lett a 42 tagú mezőnyben.