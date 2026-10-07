Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: Dina Márton szerepel az MBH lombardiai körversenyen induló keretében

2026.10.07. 12:40
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Dina Márton (elöl) is az indulok között (Fotó: Dömötör Csaba)
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kerékpár Lombardiai körverseny Dina Márton
Dina Márton szerepel az MBH Bank CSB Telecom Fort hétfős keretében, amely szombaton a 120. lombardiai országúti kerékpáros körversenyen áll rajthoz.

Először indul magyar bejegyzésű csapat az öt legnagyobb egynapos viadal, a Monumentumok valamelyikén. Szombaton Bergamo és Como között 239 kilométeres táv és több mint 4000 méter szintemelkedés vár a mezőnyre a „hulló falevelek” klasszikusán, amely hagyományosan az utolsó a Monumentumok közül. Az olasz gyökerekkel rendelkező MBH már első ProTeam-idényében bemutatkozhat a lombardiai körversenyen.

„Az Il Lombardia-meghívás mérföldkő számunkra, és az elmúlt évek munkájának fontos visszaigazolása. Azért dolgozunk, hogy magyar csapatként, magyar versenyzőkkel hosszú távon is jelen legyünk a nemzetközi élmezőnyben” – idézte az MBH Bank CSB Telecom Fort korábbi közleménye Deák Gábort, a csapat elnökét.

A kapitány az olasz Alessandro Fancellu lesz, a szervezők szerdán közzétett rajtlistája alapján pedig a hétfős keretben ott van a tavalyi magyar bajnok Dina Márton is, aki pályafutása első Monumentumára készülhet.

Az előző öt kiírást sorozatban Tadej Pogacar nyerte – diadalai számát tekintve ezzel társrekorder az őszi olasz klasszikuson –, a szlovén sztár azonban idén nem indul, mivel nem épült fel a Vuelta a Espanán történt bukása után.

 

kerékpár Lombardiai körverseny Dina Márton
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