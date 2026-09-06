Wout van Aert másodszor nyert sprintet, Mas maradt az élen

A 40 Celsius-fok körüli hőség miatt 189.7 helyett 110.2 kilométert kellett teljesíteni a dimbes-dombos, hegyes etapon. Csak olyan szökevényeket engedett el a mezőny, akik összetettben nem jelentettek veszélyt. Mivel az utolsó közel 20 kilométer lejtős volt, így nem is igazán lehetett egyedül próbálkozni a végén. A zárósprint végül Van Aertnek sikerült a legjobban.

A Vueltán segítőként szereplő, olimpiai negyedik Valter Attila 9:25 perces hátránnyal a szakaszgyőztes után ért célba a 89. helyen, és összetettben az 56.. helyen áll.

Hétfőn szünnap lesz, kedden pedig a Cortegana és Palos de la Frontera közötti 181.1 kilométer vár a mezőnyre.

A Vuelta egy hét múlva zárul Granadában.

81. VUELTA A ESPANA

15. SZAKASZ (Palma del Río-Córdoba 110.2 km): 1. Wout van Aert (belga, Visma-Lease a Bike) 2:35:00 óra 2. Alessandro Romele (olasz, Astana) azonos idővel 3. Thibau Nys (belga, Lidl-Trek) azonos idővel ...89. Valter Attila (Bahrain Victorious) 9:25 perc hátrány

Az összetett élcsoportja: 1. Enric Mas (spanyol, Movistar) 52:05:56 óra 2. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 2:06 perc hátrány 3. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 2:10 p h. ...56. Valter Attila (Bahrain Victorious) 1:53:08 óra hátrány