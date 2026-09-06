Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Ferencváros–Újpest 2–2

ÉLŐ

NB I: ETO–Kispest-Honvéd 0–0

Wout van Aert másodszor nyert sprintet, Mas maradt az élen

2026.09.06. 19:27
null
Wout van Aertnak nem volt igazi ellenfele a hajrában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valter Attila kerékpár Wout van Aert Vuelta
A belga Wout van Aert nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny vasárnapi, 15. szakaszát, amelyen a spanyol Enric Mas megőrizte összetettbeli első helyét, míg Valter Attila a 89. helyen ért célba.

A 40 Celsius-fok körüli hőség miatt 189.7 helyett 110.2 kilométert kellett teljesíteni a dimbes-dombos, hegyes etapon. Csak olyan szökevényeket engedett el a mezőny, akik összetettben nem jelentettek veszélyt. Mivel az utolsó közel 20 kilométer lejtős volt, így nem is igazán lehetett egyedül próbálkozni a végén. A zárósprint végül Van Aertnek sikerült a legjobban.

A Vueltán segítőként szereplő, olimpiai negyedik Valter Attila 9:25 perces hátránnyal a szakaszgyőztes után ért célba a 89. helyen, és összetettben az 56.. helyen áll.

Hétfőn szünnap lesz, kedden pedig a Cortegana és Palos de la Frontera közötti 181.1 kilométer vár a mezőnyre. 

A Vuelta egy hét múlva zárul Granadában.

81. VUELTA A ESPANA
15. SZAKASZ (Palma del Río-Córdoba 110.2 km): 1. Wout van Aert (belga, Visma-Lease a Bike) 2:35:00 óra 2. Alessandro Romele (olasz, Astana) azonos idővel 3. Thibau Nys (belga, Lidl-Trek) azonos idővel ...89. Valter Attila (Bahrain Victorious) 9:25 perc hátrány
Az összetett élcsoportja: 1. Enric Mas (spanyol, Movistar) 52:05:56 óra 2. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 2:06 perc hátrány 3. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 2:10 p h. ...56. Valter Attila (Bahrain Victorious) 1:53:08 óra hátrány

Valter Attila kerékpár Wout van Aert Vuelta
Legfrissebb hírek

Vuelta: jelentősen lerövidítették a vasárnapi szakaszt

Kerékpár
9 órája

Vuelta: a bátor Brenner bravúrja Buitrago ellen

Kerékpár
Tegnap, 19:33

Pogacar szerződést hosszabbított az UAE-vel, de idén már nem versenyez

Kerékpár
Tegnap, 13:34

Vuelta a Espana: Wout van Aert diadalmaskodott a hőségben

Kerékpár
2026.09.04. 19:28

Kerékpár: Tadej Pogacar már az otthonában lábadozik – KÉP

Kerékpár
2026.09.03. 10:43

Vuelta: nagyszerű előkészítés után újabb Brennan-diadal

Kerékpár
2026.09.02. 18:02

A világ egyik legrangosabb kerékpárversenyén indul az MBH

Kerékpár
2026.09.01. 20:44

Sikeres műtéten esett át Tadej Pogacar

Kerékpár
2026.08.31. 21:38