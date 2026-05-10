Magnier újabb szakaszgyőzelmével búcsúzott Bulgáriától a Giro
Vasárnap az első szakaszt is megnyerő francia Paul Magnier sikerével zárult a Giro d'Italia harmadik, Plovdiv és Szófia közötti 175 kilométer hosszú etapja, amellyel az olasz kerékpáros körverseny el is köszönt Bulgáriától.
KERÉKPÁR
109. GIRO D’ITALIA
3. SZAKASZ (Plovdiv–Szófia, 175 km)
1. Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 4:09:42 óra
2. Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) azonos idő
3. Dylan Groenewegen (holland, Unibet Rose Rockets) a. i.
AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA
1. (rózsaszín trikóban) Guillermo Thomas Silva (uruguayi, XDS Astana) 13:10:05 óra
2. Florian Stork (német, Tudor PCT) 4 másodperc hátrány
3. Egan Bernal (kolumbiai, Netcompany Ineos) a. i.
