Több magyar versenyzővel szerződést hosszabbított a Team United Shipping kerékpárcsapat

A kontinentális szintű istálló közösségi oldalának csütörtöki híre szerint Fetter Erik mellett ugyancsak 2028-ig kötelezte el magát Pelikán János, Endrédi Máté és Tóth Márkó is.

Közülük Pelikán szerdán címvédőként második lett az időfutam magyar bajnokságon, míg Fetter megnyerte a hegyi pontversenyt az idei Tour de Hongrie magyar körversenyen.