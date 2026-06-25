Nemzeti Sportrádió

Több magyar versenyzővel szerződést hosszabbított a Team United Shipping kerékpárcsapat

2026.06.25. 21:04
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Fetter Erik is 2028-ig írt alá (Fotó: Árvai Károly)
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Fetter Erik Tóth Márkó Endrédi Máté Pelikán János
Több magyar versenyzővel, köztük Fetter Erikkel szerződést hosszabbított a Team United Shipping országúti kerékpároscsapat

A kontinentális szintű istálló közösségi oldalának csütörtöki híre szerint Fetter Erik mellett ugyancsak 2028-ig kötelezte el magát Pelikán János, Endrédi Máté és Tóth Márkó is.

Közülük Pelikán szerdán címvédőként második lett az időfutam magyar bajnokságon, míg Fetter megnyerte a hegyi pontversenyt az idei Tour de Hongrie magyar körversenyen.

 

Fetter Erik Tóth Márkó Endrédi Máté Pelikán János
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