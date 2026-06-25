Több magyar versenyzővel szerződést hosszabbított a Team United Shipping kerékpárcsapat

Több magyar versenyzővel, köztük Fetter Erikkel szerződést hosszabbított a Team United Shipping országúti kerékpároscsapat
A kontinentális szintű istálló közösségi oldalának csütörtöki híre szerint Fetter Erik mellett ugyancsak 2028-ig kötelezte el magát Pelikán János, Endrédi Máté és Tóth Márkó is.
Közülük Pelikán szerdán címvédőként második lett az időfutam magyar bajnokságon, míg Fetter megnyerte a hegyi pontversenyt az idei Tour de Hongrie magyar körversenyen.
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