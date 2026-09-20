Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–FTC 1–0

NB III: legyőzte a Honvéd II az Újpest II-t, kiütötte a Csepelt a Vasas II

V. H. L.V. H. L.
2026.09.20. 19:34
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Így örültek a bicskei játékosok a győzelemnek (Fotó: Facebook/Bicskei TC)
Címkék
Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport NB III
A Honvéd II 3–0-ra nyert odahaza az Újpest ellen, a Vasas II ötöt rúgott Csepelen, idegenben verte meg a Bicske a SZAC-ot, győzött a III. Kerület is az NB III-as labdarúgó-bajnokságok vasárnapi mérkőzésein.

NB III
8. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II 0–1
 

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
1908 SZAC Budapest–Bicskei TC 0–2
Sárisápi BSE–Balatonalmádi SE 4–1
 

 

DÉLKELETI CSOPORT
Kispest-Honvéd FC II–Újpest FC II 3–0
Vasas FC II–Csepel SC 6–0
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK 1–1
Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE 0–1
 

 

 

Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport NB III
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