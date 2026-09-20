NB III: legyőzte a Honvéd II az Újpest II-t, kiütötte a Csepelt a Vasas II

A Honvéd II 3–0-ra nyert odahaza az Újpest ellen, a Vasas II ötöt rúgott Csepelen, idegenben verte meg a Bicske a SZAC-ot, győzött a III. Kerület is az NB III-as labdarúgó-bajnokságok vasárnapi mérkőzésein.

NB III

8. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II 0–1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

1908 SZAC Budapest–Bicskei TC 0–2

Sárisápi BSE–Balatonalmádi SE 4–1

DÉLKELETI CSOPORT

Kispest-Honvéd FC II–Újpest FC II 3–0

Vasas FC II–Csepel SC 6–0

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK 1–1

Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE 0–1

