NB III: legyőzte a Honvéd II az Újpest II-t, kiütötte a Csepelt a Vasas II
A Honvéd II 3–0-ra nyert odahaza az Újpest ellen, a Vasas II ötöt rúgott Csepelen, idegenben verte meg a Bicske a SZAC-ot, győzött a III. Kerület is az NB III-as labdarúgó-bajnokságok vasárnapi mérkőzésein.
NB III
8. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II 0–1
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
1908 SZAC Budapest–Bicskei TC 0–2
Sárisápi BSE–Balatonalmádi SE 4–1
DÉLKELETI CSOPORT
Kispest-Honvéd FC II–Újpest FC II 3–0
Vasas FC II–Csepel SC 6–0
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK 1–1
Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE 0–1
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