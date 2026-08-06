Férfi röplabda Extraliga: továbbra is Bartal Gergely irányítja a TFSE-t

A 2026–2027-es idényben is Bartal Gergely dirigálja a férfi röplabda Extraligában szereplő TFSE-t. A 39 éves szakember tavaly nyáron vette át a fővárosi együttes irányítását, amellyel hatodik helyen zárt az akkor még tizenhárom csapatot felvonultató élvonalban, aminek köszönhetően októbertől is a már csak a hat legjobb klubbal induló Extraligában szerepelhet.

A TFSE közösségi oldalán kiemelték, hogy a hatodik helyezés az elmúlt 49 esztendő legjobb eredménye volt az egyetemistáknál.

„Nem gondolkodtam más lehetőségben. Szeretem ezt a szakmát űzni, és azt kell mondjam, tudtuk, hogy lesznek nehézségek – mint mindenhol máshol –, de az egyesület azon volt, hogy a társaság magja megmaradjon és hogy ebből próbáljunk meg tovább építkezni. Úgy gondolom, ha a fiúk azt tudják folytatni, amit a szezon második felében elkezdtek, akkor emiatt érdemes maradni” – jelentette ki Bartal, akinek együttesét továbbra is csak magyar játékosok alkotják majd.

A TFSE október 18-án a legutóbb ezüstérmes MÁV Előre Foxconn otthonában kezdi az idényt.