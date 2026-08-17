Tollaslabda-vb: Sándorházi kétszettes sikerrel vette az első fordulót, Kőrösi búcsúzott

A világranglistán 92. helyezett Sándorházi Vivien a svájci Milena Schniderrel (131.) találkozott a nyitó körben, és 7:0-val kezdte a találkozót. A folytatásban is lehengerlően játszott, 11:3 után sorozatban nyolc labdamenetet nyert meg, és végül 21:5-re hozta az első játszmát. A második szett elején is jelentős előnyre tett szert (9:3), és bár ezután nem tudta a korábbiakhoz hasonlóan növelni a különbséget, magabiztos vezetését végig megtartva jutott tovább, kevesebb mint fél óra játék után.

A második körben várhatóan jóval nehezebb dolga lesz Sándorházinak a világranglistán 12. dél-koreai Kim Ga Un ellen.

A világranglistán 120. helyezett Kőrösi Ágnesre Yvonne Li (48.) várt az első fordulóban. Az első három pont a német ellenfélé lett, a magyar játékos nem találta a fogást a megoldások széles tárházát felvonultató Li ellen, aki ráadásul a szerencsével sem állt hadilábon: egy alkalommal a háló tetején egy pillanatra megálló labda számára kedvezően esett le. Li 9:1-re távolodott el, magabiztos előnyét végig is tudta vinni a játszmán. A második szett 0:6-tal indult Kőrösi szempontjából, aki ebben a felvonásban még kevésbé tudott közel maradni ellenfeléhez. A találkozó 25 percig tartott a vb honlapja alapján.

TOLLASLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Sándorházi Vivien–Milena Schnider (svájci) 2:0 (5, 14)

Yvonne Li (német)–Kőrösi Ágnes 2:0 (12, 7)