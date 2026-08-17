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NB I, ZTE–FTC 0–1

Szinkronúszás: az oroszok domináltak az ifjú művészek budapesti vb-jén

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.08.17. 16:00
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Címkék
utánpótlássport szinkronúszás Utánpótlássport.hu
A World Aquatics elnöke által a világ egyik legkiválóbb létesítményének nevezett Duna Arénában versengtek vébé keretében a mögöttünk hagyott héten harminchat ország szinkronúszó tehetségei.

A műúszásként, nem ritkán vízi balettként is előszeretettel emlegetett – nem mellesleg 1984 óta az olimpia programjában is szereplő – sportág nyolcadik korosztályos világbajnokságának adott otthont fővárosunk az elmúlt napokban, s

a csúcsesemény a várakozásoknak megfelelően az éremtáblán is toronymagasan első oroszok átütő sikerével zárult.

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Diadaluk persze nagyon is prognosztizálható volt, hiszen a budapesti vb előtt nem sokkal mind a 11 versenyszámban győztek a múlt hónapban, Münchenben megrendezett junior Európa-bajnokságon.

Ehhez képest akár kisebb meglepetésnek is minősíthető, hogy a Duna Arénában „csak” kilenc arany lett az övék, miután két első helyet a spanyolok legkiválóbbjai eloroztak előlük. Oroszország (9, 0, 1) és Spanyolország (2, 4, 4) mögött a medálszerzők dobogós sorrendjében harmadikként Kína (0, 5, 2) végzett, míg az „éremmaradékon” Kazahsztán (0, 2, 2), Fehéroroszország (0, 0, 1) és Japán (0, 0, 1) osztozott.

A háromtucatnyi nemzet korosztályos képviselőinek magyarországi csúcsösszejövetelén – amely a maga nemében a második volt a 2018-as budapesti junior-vb után – a mieinknek vérmes reményeik nem lehettek, a medencés táncművészet honi reménységei leginkább néhány jobb helyezésben bízhattak. Vagy ahogyan a vb rajtja előtt az elvárásokkal kapcsolatosan Erdős Eszter, a hazai szövetség szakmai bizottságának elnöke fogalmazott: azt szeretné, ha a mieink az idei versenyszezonban mutatott teljesítményüket túlszárnyalnák, a rontott elemek számát pedig minimalizálnák.

Fussunk tiszta kűröket, amelyekben nincsenek pontlevonások. A kűrök tartalmát tekintve a lehető legjobbat nyújtsuk, és ha ez sikerül, meglátjuk, hogy elég lesz-e a döntőbe jutásra” – mondta a szakember.

A célkitűzést a legsikeresebben a lányok egyéni szabadprogramjában Barbócz Bianka teljesítette, aki

a selejtező 22 fős mezőnyéből bejutott a döntőbe, amelyben tizenegyedikként végzett,

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de méltatni lehet a csapatok vetélkedésében akrobatikus kűrjével jeleskedő együttesünket is, amely a 13. helyet érdemelte ki.

A Duna Arénában lezajlott világbajnokság nem csupán nekünk, házigazdáknak volt fontos, hanem a külföldi mezőnynek is, mivel hogy a fiatalok – akik közül jó néhányan résztvevők lesznek – megismerkedhettek a 2027-es budapesti vizes vébén is kiemelt szerepet kapó versenyhelyszínnel.

(Kiemelt képünkön: Barbócz Bianka nagyszerűen szerepelt a Duna Arénában Forrás: mszusz.hu)

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