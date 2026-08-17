Nemzeti Sportrádió

Kézilabda-fesztivál lesz csütörtöktől szombatig Dunaszerdahelyen

2026.08.17. 19:23
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Fotó: HC DAC Dunaszerdahely/Instagram
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kézilabda-fesztivál Határok nélkül Dunaszerdahely
Csütörtöktől szombatig Dunaszerdahely ad otthont az immár hagyományossá vált Határok nélkül elnevezésű kézilabda- és kulturális fesztiválnak.

A programsorozat augusztus 20-án 20 órakor veszi kezdetét, a városi szabadidőparkban sorra kerülő ünnepi megnyitón mutatkozik be a Magyar Kézilabda-szövetség – Köztünk nincs határ című – hivatalos szurkolói dala. A napot 21 órától a Storyum zenekar koncertje zárja.

Pénteken délelőttől kezdődnek az utánpótlás-kézilabdatornák. A dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnokban az U14-es lánycsapatok lépnek pályára, a mezőnyt a Dunaszerdahely, a Ferencváros, a Hajdúnánás, a Székelyudvarhely, az adai Halász József NKK, a Beregszász, az Alba Fehérvár és a Partium együttese alkotja.

A fiúk Nyárasdon mérkőznek meg egymással, a házigazda szerdahelyieken kívül a Ferencváros, az Ada, a Székelyudvarhely és a Tatabánya kapott meghívást.

A sportprogram egyik kiemelt eseménye lesz 18 órától a Városi Sportcsarnokban a Dunaszerdahely és a Mol Esztergom felnőtt női csapatának felkészülési mérkőzése.

Este a Vásártéren előbb Fábián Zoltán zenekara, majd a Fischer Company, 22 órától pedig a Hooligans együttes ad koncertet.

Szombat délelőtt folytatódnak a kézilabdatornák, amelyek 15.30 körül a szerdahelyi sportcsarnokban az eredményhirdetéssel és az ünnepi gálával zárulnak.

Este a Vásártéren 18 órától „A mi Abbánk” zenei show, 19.30-tól a Kerekes Band koncertje, 21.30-tól pedig DJ Lotfi Begi fellépése zárja le a Határok nélkül kézilabda- és kulturális fesztivált, amelynek minden programja és koncertje ingyenesen látogatható.

 

kézilabda-fesztivál Határok nélkül Dunaszerdahely
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