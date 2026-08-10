Nemzeti Sportrádió

Az Amazon alapítója és a Facebook társalapítója közösen venne tulajdonrészt a Liverpoolból

B. A. P.B. A. P.
2026.08.10. 14:26
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Jeff Bezos lehet a Liverpool társtulajdonosa (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Amazon Premier League angol bajnokság
A Sky Sports információi szerint Jeff Bezos, az Amazon alapítója és Eduardo Saverin, a Facebook társalapítója közösen venne részesedést az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpoolból.

A Sky News értesülései szerint egy olyan konzorcium, amelynek tagja az Amazon alapítója, Jeff Bezos, hamarosan megköti az üzletet a Liverpool körülbelül egyharmadnyi részesedésének megvásárlásáról.

Az angol portál úgy tudja, a Liverpool többségi tulajdonjogát 2010 óta birtokló Fenway Sports Group (FSG) már ezen a héten bejelentést tesz egy tranzakcióról. A befektetői csoportnak Bezos mellett Eduardo Saverin, a Facebook társalapítója is tagja. A befektetés során a Liverpool értéke 4.4 milliárd fontra emelkedhet, a hírek szerint a konzorcium a részvények több mint 30 százalékát szerezhetné meg.

Saverin korábban már a Chelsea részvényeire is szemet vetett, de az üzletet nem sikerült megkötni 2022-ben. 

A konzorciumot Amit Bhatia vezeti, aki Lakshmi Mittal acélipari milliárdos veje, és sokáig a Queens Park Rangers részvényese volt.

Liverpool Amazon Premier League angol bajnokság
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