Tóth Márkó sikerével indult a kerékpáros bosnyák körverseny

2026.04.17. 16:36
Fotó: FB/Team United Shipping
Címkék
Team United Shipping bosnyák körverseny Tóth Márkó
Tóth Márkó nyerte a bosnyák országúti kerékpáros-körverseny első szakaszát.

A háromnapos viadal nyitóetapján a Szarajevó és Mostar közötti közel 140 kilométer megtétele várt a mezőnyre pénteken, Tóth pedig a sprint megnyerésével a Team United Shipping idei ötödik győzelmét aratta.

„Mindent vittünk ma” – áll a kontinentális besorolású magyar csapat közösségi oldalán, amelynek beszámolója szerint a hatodikként célba érő Fetter Erik a sprinttrikót, Vas Barnabás pedig a hegyi trikót öltheti magára szombaton. Ekkor a Mostar és Ljubuski közötti 121 kilométer vár a kerékpárosokra a nemzetközi szövetség 2.2-es besorolású versenyén.

 

Team United Shipping bosnyák körverseny Tóth Márkó
