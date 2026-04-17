Tóth Márkó sikerével indult a kerékpáros bosnyák körverseny

A háromnapos viadal nyitóetapján a Szarajevó és Mostar közötti közel 140 kilométer megtétele várt a mezőnyre pénteken, Tóth pedig a sprint megnyerésével a Team United Shipping idei ötödik győzelmét aratta.

„Mindent vittünk ma” – áll a kontinentális besorolású magyar csapat közösségi oldalán, amelynek beszámolója szerint a hatodikként célba érő Fetter Erik a sprinttrikót, Vas Barnabás pedig a hegyi trikót öltheti magára szombaton. Ekkor a Mostar és Ljubuski közötti 121 kilométer vár a kerékpárosokra a nemzetközi szövetség 2.2-es besorolású versenyén.