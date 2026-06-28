Takács Zsombor hatalmas szólóval győzött Pannonhalmán

Az időjárás átírta a pannonhalmai országúti mezőnyverseny országos bajnokságának programját, a szervezők a hőség miatt – délután negyed hatkor árnyékban is harmincöt fokot mutatott a hőmérő higanyszála… – lerövidítették a női és a férfi viadal útvonalát.

A férfiak 139 kilométeren keresztül köröztek az apátság környékén az embert próbáló hőségben. A szökésbe tizenketten kerültek be, míg a főmezőnyben tekertek a korábbi évek győztesei, Valter Attila (akit csapata, a Bahrain-Victorious nem nevezett a július 4-én Tour de France-ra) és Dina Márton. A szökevényeket először Filutás Viktor támadta be, ám őt utolérték. A következő próbálkozó, a lendületesen haladó Takács Zsombor viszont szépen növelte előnyét, 39 kilométerre a céltól 42 másodperccel előzte üldözőit. A főmezőny egyre jelentősebb hátrányba került, Takács magányosan szelte a kilométereket a szűnni nem akaró hőségben. Az MBH húszéves kerékpárosa 12 kilométerrel a vége előtt már 2:26 perccel vezetett üldözői előtt.

Fotó: Kovács Péter

A hátralévő kilométereken nem történt meglepetés, Takács egyedül ért fel a pannonhalmi apátsághoz, a macskaköves meredeken egykerekezve (!) tette meg az utolsó métereket. A második hely Feldhoffer Bálinté lett, míg harmadikként Pelikán János haladt át a célvonalon.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

Férfi mezőnyverseny (139 km), Pannonhalma

Ob: Takács Zsombor (MBH Bank CSB Telecom Fort) 3:22:45 óra

2. Feldhoffer Bálint (Bahrain Victorious Developement Team) 2:27 perc hátrány

3. Pelikán János (United Shipping) 2:46 p h.