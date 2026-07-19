Nemzeti Sportrádió

Jonas Vingegaard kulcscsönttörést szenvedett – hivatalos

H. Á.H. Á.
2026.07.19. 20:16
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Vingegaard érkezik a körházba (Fotó: Getty Images)
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Jonas Vingegaard kerékpár Tour de France kulcscsonttörés
Mint ismert, a Tour de France vasárnapi szakaszának vége előtt bő 20 kilométerrel Jonas Vingegaard elrontott egy körforgalmat, elesett és feladni kényszerült a viadalt. A dán kerékpáros csapata, a Visma Lease a Bike vasárnap esti közleményében megerősítette, amitől a képsorokat látva tartani lehetett: Vingegaard jobb kulcscsontja eltört, ráadásul műtéti beavatkozásra is szükség van a törés súlyossága miatt.

Bő húsz kilométerrel a Tour de France 15. szakaszának vége előtt a szökevényeket üldöző főmezőny élén haladó Visma vonata egy körforgalomhoz ért, amit az összetett második helyén álló Jonas Vingegaard elnézett, rossz íven kanyarodott, elcsúszott, a járdaszegélynek ütközött, s több sporttársát is magával vitte a földre az esésével. 

A földre kerülők közül mindenki más – többek között a szakaszt végül harmadik helyen befejező Isaac Del Toro is – folytatni tudta a versenyt, de Vingegaard-on látszott, ahogy előre-hátra hintázva ült a földön, hogy komolyabb a baj és ebből nem lesz folytatás. Az érkező orvosok azonnal körbevették és hívták is a konvojt kísérő mentőautók egyikét, amibe már felkötött karral és fájdalmassal arccal szállt be a kétszeres Tour-győztes dán bringás.

Vingegaard-t azonnal a közeli kórházba vitték, ahol megröntgenezték és kiderült: a számos horzsolás mellett eltörött a jobb kulcscsontja.

VINGEGAARD MEGÉRKEZIK A KÓRHÁZBA

A vizsgálat eredményeiről Vingegaard csapata, a Visma Lease a Bike vasárnap este adott tájékoztatást, hozzátéve, hogy a törés súlyossága miatt, a vizsgálatot végző orvosok a mielőbbi műtéti beavatkozás elvégzését javasolták, s az istálló közleménye szerint erre a napokban sor is kerül majd.

A hírekről értesülve az összetettet már Vingegard kiesése előtt is meggyőző, négy és fél perces fölénnyel vezető Tadej Pogacar is jobbulást kívánt legnagyobb riválisának közösségi oldalán.

„A Tour nem lesz ugyanaz nélküled. Gyors felépülést kívánok, barátom!” – írta az ötödöik Tour-győzelme felé masírizó szlovén klasszis közösségi oldalán vasárnap este.

113. TOUR DE FRANCE
15. szakasz (Champagnole–Plateau de Solaison, 183.9 km): 1. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4:23:09 óra, 2. Pogacar (szlovén, UAE) azonos idővel, 3. Del Toro (mexikói, UAE) 6 másodperc hátrány. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 55:41:31 óra, 2. Evenepoel 5:00 perc h., 3. Del Toro 5:58 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 417 pont, 2. Philipsen (belga, Alpecin) 386, 3. Girmay (eritreai, NSN) 361. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 67 pont, 2. V. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) 45, 3. Carapaz (ecuadori, EF Education) 39. A fiatalok versenyének állása: 1. Isaac del Toro 55:47:29 óra, 2. Seixas (francia, Decathlon) 25 mp h., 3. Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 1:30 p h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 167:15:39 óra, 2. UAE 3:19 p h., 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 47:39 p h.

A hétfői szünnap után kedden az Évian-les-Bains és Thonon-les-Bains közötti 26.1 kilométeres egyéni időfutammal kezdődik meg a Tour záró hete. A mezőny összesen 3290.7 kilométert teljesít, amíg jövő hét vasárnap célba ér a párizsi Champs-Elysées-n.

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A vasárnapi etapon diadalmaskodó belga ezzel feljött az összetett második helyére.

 

Jonas Vingegaard kerékpár Tour de France kulcscsonttörés
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