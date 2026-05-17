Giro: Jonas Vingegaard jubilált, de kékben maradt

Nehézkesen alakult ki az Olasz körverseny Cerviából induló kilencedik szakaszán a nap szökése, végül nyolc kerékpáros szakadt el a mezőnytől, de nem volt köztük olyan, aki veszélyeztette volna az összetettben elöl állókat. Az etap második felében Giulio Ciccone és két társa csatlakozott a szökevényekhez, a főmezőnyt a Decathlon kontrollálta.

Ciccone 7.6 kilométerrel a vége előtt indított egy támadást, míg az esélyesek közül Felix Gall érezte úgy, hogy ideje erőt mutatni. Jonas Vingegaard azonnal reagált erre, a páros megelőzte Cicconét is. A hegyi befutós szakasz végén az utolsó kilométeren belül Vingegaard bevitte a kegyelemdöfést, végül szólóban ért be, egyúttal megünnepelhette pályafutása ötvenedik profi győzelmét. A hegyi pontversenyt vezető dán kerékpáros marad kékben, az összetettet vezető Afonso Eulálio ugyan veszített előnyéből, de így is őrzi rózsaszín szerelését.

A hétfői pihenőnap után kedden következik a Giro egyetlen egyéni időfutama.

109. GIRO D’ITALIA

9. szakasz (Cervia–Corno alle Scale, 184 km)

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma) 4:20:21 óra, 2. Gall (osztrák, Decathlon) 12 másodperc hátrány, 3. Piganzoli (olasz, Visma) 34 mp h., …5. Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 41 mp h.

Az összetett állása: 1. (rózsaszín trikóban) Afonso Eulálio 38:49:44 óra, 2. Vingegaard 2:24 perc h., 3. Gall 2:59 p h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (ciklámen trikóban) Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 130 pont, 2. Narváez (eucadori, UAE) 86, 3. Milan (olasz, Lidl-Trek) 76

A hegyi pontverseny állása: 1. (kék trikóban) Jonas Vingegaard 111 pont, 2. Sevilla (spanyol, Polti) 60, 3. Gall 48

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Afonso Eulálio 38:49:44 óra, 2. Rondel (francia, Tudor) 5:01 p h., 3. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 5:15 p h.

A csapatverseny állása: 1. Visma 116:46:35 óra, 2. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:44 p h., 3. Movistar 8:54 p h.