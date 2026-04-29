Pogacar hozta a kötelezőt, szakaszt nyert, és élre állt Svájcban

Nem tartott sokáig a mezőny egysége, alig tíz kilométer kellett, hogy kialakuljon a nap szökése. A hétfős csoport előnye a La Rasse harmadik kategóriás emelkedőjének első két megmászása között bő három és fél percig nőtt, majd a harmadik megközelítése során elkezdett szép lassan csökkenni, s majd az etap fő nehézségének számító Ovronnaz településre vezető emelkedő lábához érve másfél perc alá esett.

Csupán idő kérdése volt, hogy az összetettbeli esélyesek mikor darálják be a 9 kilométer hosszú, 9.8 százalékos meredeken a szökést. Az hamar eldőlt, hogy az összetettet vezető Dorian Godonnak esélye nem lesz megőriznie a sárga trikót, aztán a világbajnok Tadej Pogacar a hegy érdemi részének kezdetén tempót váltott. A szlovén sztár 37.5 kilométerre a céltól robbantott, felfalta a szökés maradékát, s ebben csak Valter Attila csapattársa, Lenny Martinez maradt vele, később Florian Lipowitz Alveiro Cepedával együtt is csatlakozott hozzájuk – igaz, az ecuadori az első tempóváltástól leszakadt. A hegyre Martinez ért fel elsőként, amivel megszerezte a hegyi trikót csütörtökre, a negyedikként felérő vismás Jörgen Nordhagen a lejtmenetet végig küzdötte, s a végén a völgybe visszaérve 20 kilométerre a céltól fel is zárkózott az élen haladókra – előnyük egy perc volt.

A lejtőn 13 főre duzzadó üldözőboly nagy tempóban közeledett a síkon az éllovasokra, akik között az utolsó két kilométerre szétesett az együttműködés, de az alig húsz másodpercre csappanó előny a végére is kitartott. Pogacar lesprintelte vetélytársait, ezzel idei hetedik versenynapján ötödször győzött, és átvette a vezetést az összetettben.

Valter Attila sokáig az élbolyban haladva dolgozott Martinezért, majd csaknem 14 perc hátránnyal ért be a 70. helyen.

A vasárnapig tartó viadal csütörtökön a Rue és Vucherens közötti 173.1 km hosszú szakasszal folytatódik.

KERÉKPÁR

ROMANDIAI KÖRVERSENY

1. SZAKASZ (Martigny–Martigny, 171.2 km)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 3:56:55 óra

2. Florian Lipowitz (német, Red Bull Bora-hansgrohe) azonos idővel

3. Lenny Martinez (francia, Bahrain Victorious) a. i.

…70. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 13.44 perc hátrány

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Tadej Pogacar 4:00:27 óra

2. Florian Lipowitz 7 mp h.

3. Lenny Martinez 16 mp h.

…73. Valter Attila 14:16 p h.