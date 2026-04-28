Pogacar és Valter először kalandozik Nyugat-Svájcban

A svájci Alpok és a Jura-hegység gyönyörű környezetével ismerkedhet meg közelebbről ezen a héten a világbajnok Tadej Pogacar, valamint Valter Attila is, mindketten először állnak rajthoz a Romandiai körversenyen. A közel nyolcvanéves múltra visszatekintő viadal az alpesi ország nyugati részén zajlik, általában a Giro d’Italia felkészülési terepeként szoktak rá tekinteni, de az előzetes tervek szerint Pogacar és Valter az idén nem indul az Olasz körön.

A hatszakaszos körverseny a hagyományoknak megfelelően prológgal kezdődik, aztán jönnek az egyre nehezebb etapok, a szervezők azzal kalkulálnak, hogy a világbajnok akár három szakaszt is megnyerhet, mindenesetre az idei útvonal nagyon fekszik neki.

„Ez egy új verseny számomra, egy eddig nem ismert, izgalmas kihívás. Ez az első többszakaszos erőpróbám idén, kellemesen kiegészíti a naptáramat. Úgy hallottam, ez csodálatos környék, ahol élmény kerékpározni” – idézi Pogacart csapata, az UAE honlapja. Való igaz, a Rhone-völgye, a Genfi-tó vagy Luzern városa valóban kifejezetten szép látványt nyújt…

Valter Attila alaposan felkészülhet Svájcban a Tour de Hongrie-ra, a Bah­rain-Victorious színeiben tekerő magyar kerékpáros az Alpok után május közepén a Mecsekben és a Balaton-felvidéken versenyez majd, hat év után ugyanis visszatér a Magyar körre. Előtte azonban fontos feladatok várnak még rá Romandiában, segítenie kell az összetett első helyéért harcoló francia Lenny Martinezt, aki tavaly második lett a portugál Joao Almeida mögött.

Ezúttal a korábbinál némiképp kisebb lesz a mezőny, 15 csapat méreti meg magát a 851.9 kilométeres útvonalon, amely során 14 000 méteres szintkülönbséget kell majd leküzdeni. A keddi prológ után a nagy izgalmak szerdától kezdődnek, és a hagyományoktól eltérően ezúttal hosszú egyéni időfutam nem lesz.J. B.

79. ROMANDIAI KÖRVERSENY

15.30: Prológ (Villars-sur-Glane–Villars-sur-Glane, 3.2 km) – (Tv: Eurosport2)