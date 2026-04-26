Kerékpár: Pogacar negyedszer is megnyerte a Liege–Bastogne–Liege versenyt

Hatalmas tempó, kettészakadt mezőny, egy erőt mutató kihívó és Pogacar-szóló jellemezte az idei Liege–Bastogne–Liege-t. A 259.5 kilométeres távon zajló klasszikuson egy bukás miatt már korán kettészakadt a mezőny, elöl tekert a kétszeres győztes Remco Evenepoel, míg a címvédő Tadej Pogacar és a jövő sztárjaként emlegetett francia Paul Seixas hátrébb haladt csak. A szökést a főmezőny 95 kilométerrel a vége előtt érte be, onnantól az UAE kontrollálta a történéseket.

A nagy fordulat a Cote de la Redoute emelkedőjén következett be, az 1.6 kilométeres kaptatón Pogacar támadást indított – tavaly és 2024-ben is innen nyerte meg szólóban a viadalt. Ezúttal azonban „emberére akadt”, a céltól 35 kilométerre fekvő meredeken ugyanis Seixas átvette a támadást, és tartotta a világbajnok tempóját. A kettős összedolgozva növelte előnyét, Matthias Skjelmose igyekezett tartani harmadik helyét, míg Evenepoel látványosan küszködött. Seixas a Cote des Forges-en is követte Pogacart, a Roche-aux-Faucons-on már nem, 13.9 kilométerrel a vége előtt a szlovén lerázta ellenfelét.

Onnantól kezdve már csak az volt a kérdés, hogy mekkora különbséggel nyer Pogacar, és mi lesz a harmadik hellyel. Az UAE kerékpárosa a célegyenesre fordulva már ünnepelhetett, az égre mutatva megemlékezett a pénteken elhunyt korábbi csapattársáról, Cristian Camilo Munozról. A második Seixas 45 másodperces hátránnyal ért be, a harmadik helyért zajló sprintet Evenepoel nyerte meg.

„Nem versenyzek sokat, ezért nagy a teher, hogy amikor elindulok, nyerjek is – értékelt Pogacar, aki sorozatban harmadszor, összesen negyedik alkalommal nyerte meg a belgiumi klasszikust. – Nagyon örülök, hogy sikeresek voltunk, nem lehetnék büszkébb a csapatra. A Redoute-on mindent beleadtam, láttam, hogy Seixas a határán van, de tartotta magát az emelkedő tetejéig. Sőt, utána erősen húzott is, így alakult ki egy nagyobb előnyünk. Megfordult a fejemben, hogy akár sprint is lehet kettők között a végén, de a Roche-on a saját tempómmal le tudtam szakítani. Ismertem azt az emelkedőt, tökéletesen fekszik nekem.”

Pogacar keddtől a Romandiai körversenyen – ahol Valter Attila is indul – teker, majd kisebb szünet után a Svájci körön hangol a Tour de France-ra. A szlovén bringás 13. alkalommal végzett első helyen klasszikuson, már csak hatot kell nyernie ahhoz, hogy beérje a belga legendát, Eddy Merckxt.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

LIEGE–BASTOGNE–LIEGE

Férfiverseny (Liege–Liege, 259.5 km)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 5:50:28 óra

2. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 45 mp hátrány

3. Remco Evenepoel (belga, Red Bull Bora-hansgrohe) 1:42 p h.

Másfél órával a férfiak versenye után ért véget a női verseny, amelyet a szenzációs tavaszt produkáló Demi Vollering nyert meg: a 29 éves holland Európa-bajnok pályafutása során harmadik alkalommal nyerte meg az LBL-t, miután 35 kilométerre a céltól, a Redoute emelkedőjén meglódult, és faképnél hagyta a nagyjából 25 fős főmezőnyt. A második helyért Puck Pieterse másfél perc hátránnyal lesprintelte Kasia Niewiadomát és Anna van der Breggent.

Női verseny (Liege–Liege, 157 km)

1. Demi Vollering (holland, FDJ United) 4:10:22 óra

2. Puck Pieterse (holland, Fenix-Premier Tech) 1:29 p h.

3. Kasia Niewiadoma (lengyel, CANYON/SRAM) a. i.