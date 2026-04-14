A profi kerékpársportnak nevelne versenyzőket a Kőbánya Cycling Academy

A Kőbányai BringArénában Eisenkrammer Károly tulajdonos felidézte: több mint tíz éve fogtak bele, hogy Kőbányán utánpótlásnevelő centrumot hozzanak létre. A cél az volt, hogy 18 éves korukig neveljék a versenyzőket sokoldalú képzéssel, amely már országúton, terepkerékpárban, hegyikerékpárban és pályán is zajlik.

„Nem volt cél, hogy csináljunk felnőtt-U23-as csapatot, mert drága mulatság, az élet tavaly mégis úgy hozta, hogy ebben lépnünk kellett” – emelte ki.

Az új csapat lehetőséget biztosít azoknak a fiatal kerékpárosoknak, akik a magyar kontinentális alakulatok megszűnésével kiesnének a versenyrendszerből. Az elmúlt esztendő végén ugyanis a magyar kontinentális csapatok közül előbb az Epronex-Hungary, majd a Karcag Cycling ÉPKAR is megszűnt. Így ebben a kategóriában egyedül a United Shipping folytatta működését, míg eggyel magasabb besorolással, a Pro Teamek között az olasz gyökerekkel rendelkező MBH Bank CSB Telecom Fort szerepel immár magyar bejegyzéssel az idén.

„Sajnos űr keletkezett az U19-es korosztály és a profi lét között, ennek áthidalásában szeretnénk segítséget nyújtani” – mondta a Kőbánya Cycling Academy kilenc versenyzőjére utalva. A keret U23-as bringásokból áll a rutinos Solymosi Mártonnal kiegészülve.

„Ha nincs versenylehetőség, a korábbi öt-tíz év munkája megy a levesbe. A klubcsapat üzemeltetése nem igazán észszerű döntés pénzügyileg, de ezt az évet mindenképp rászánjuk arra, hogy a csapatot elindítsuk” – fogalmazott Eisenkrammer, akinek cége, a Tour de Hongrie-t szervező Vuelta Sportiroda fedezi a 70-80 millió forintos büdzsé túlnyomó részét. A tulajdonos egyelőre erre az évre tervez, de bízik benne, majd új szponzorok segítségével tovább tudnak menni, hogy a „következő években feljövők számára is legyen csapat”. Ha ez így alakul, kitűzik a kontinentális bejegyzés elérését.

„Elsősorban az országúti helytállás a cél” – szögezte le. A bringások sokoldalú képzése ugyanakkor alkalmassá teszi őket arra, hogy ne csak országúton, hanem pályán is megállják a helyüket, efelé fognak lépéseket tenni az olimpiai ötödik helyezett Szabolcsi Szilvia segítségével – felelte az MTI kérdésére. A Kőbányai BringAréna kapcsán azt mondta: a pálya „hihetetlen lehetőséget nyújt ahhoz, hogy felzárkózzunk a szakágban a világ élvonalához”. Ehhez példaként a Magyar körversenyen rendszeresen részt vevő belga Flanders-Baloise-t említette.

Stubán Ferenc sportigazgató elárulta: Eisenkrammer két héttel karácsony előtt vetette fel, hogy csináljanak csapatot, így már rögtön szükség volt szakmai tudásra és kapcsolatrendszerre a versenyprogram összehozásához. Ami végül is sikerült, július közepéig minden versenyre meghívót kaptak, amelyen indulást terveztek, ezek java része a nemzetközi szövetség (UCI) alá tartozik.

„Cél az is, hogy ütőképes válogatott legyen ott a Tour de Hongrie-n, amelynek a gerincét a kőbányai srácok adhatnák” – emelte ki, megemlítve, utána az U23-as országos bajnokság, illetve a V4 magyarországi szakasza lesz kiemelt viadal.