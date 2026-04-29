Újabb 70 kilométer kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton-felvidéken

Szilasi László szakmai vezető a szerdai, sajtóbejárással egybekötött eseményen emlékeztetett rá, hogy a BalatonBike365 projekt keretében mostanáig 1100 kilométer túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 kilométerrel. Hozzátette: a rendszer több ponton csatlakozik a már meglévő útvonalakhoz, és egyben megnyitja a lehetőséget további összeköttetésre a Bakony irányába. Az új útvonalak 10 települést érintenek, amelyek közül hat – Monostorapáti, Kapolcs, Vigántpetend, Pula, Öcs és Taliándörögd – most kerül be a hálózatba.

„A BalatonBike365 projekttel azon dolgozunk, hogy minden évben új útvonalakkal bővítsük a kerékpározható hálózatot. A mostani fejlesztés kiváló példája annak, hogyan tud egy település szervesen bekapcsolódni a bringások életébe. A Vigántpetenden megnyíló központ, a most átadott úthálózat szívében helyezkedik el, és ideális kiindulópontja lehet az egy vagy több napos túráknak is” – fogalmazott Szilasi László. Kitért rá, hogy a kerékpárosok tájékozódását 160 helyszínen kihelyezett, összesen 376 darab útirányjelző és megerősítő tábla segíti, amelyek egységes rendszert alkotva teszik könnyen követhetővé az útvonalakat. A kijelölt szakaszok a burkolat szempontjából változatosak: közel azonos arányban aszfalton, murvás, illetve földutas részeken vezetnek. Több helyen párhuzamosan is elérhető a burkolt és burkolatlan alternatíva, így a különböző felkészültségű és érdeklődésű kerékpárosok egyaránt megtalálhatják a számukra ideális útvonalat.

Győriványi Dániel, Vigántpetend polgármestere hangsúlyozta: a település számára fontos, hogy aktív részese legyen a Balaton-felvidék turisztikai kínálatának, és egyre több látogatót tudjon megszólítani.

„A BalatonBike365 Port és a kitáblázott útvonal abban segítenek, hogy az ide érkezők könnyebben felfedezzék a környéket, és ne csak áthaladjanak, hanem több időt is eltöltsenek itt. Bízunk benne, hogy így a vendégek jobban megismerik a helyi értékeket, legyen szó természetről, gasztronómiáról vagy a települések hangulatáról” – fűzte hozzá a polgármester, aki az MTI-nek elmondta, több olyan fejlesztés valósult meg a faluban a közelmúltban, amelynél a hazai és uniós forrásokat az önkormányzat is kiegészítette.

A tájékoztatón elhangzott, a Balaton-felvidék Magyarország egyik legkülönlegesebb tájegysége, ahol a vulkanikus formák, a szőlőhegyek, a kisfalvas településszerkezet és a helyi gasztronómia egyedülálló kombinációt alkotnak. Az útvonal mentén elérhető szolgáltatások – borászatok, vendéglátóhelyek, kézműves termelők és szálláshelyek – szervesen kapcsolódnak a BalatonBike365 hálózathoz, így a kerékpározás komplex turisztikai élménnyé válik.