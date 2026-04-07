Paul Seixas megnyerte a baszk körverseny második szakaszát is

Kezdjük a nekünk legfontosabbal: a Bahrain-Victorious profija, Valter Attila a hétfői 117. után kedden a 107. helyen zárta a Baszk kör aktuális szakaszát, összetettben ugyancsak a 107. Az első helyért küzdők közül a francia, csupán 19 éves Paul Seixas igazi erődemonstrációt tartott, miután megnyerte az időfutamot, a második, hegyi etapon sem talált legyőzőre, ráadásul majd’ másfél percet vert a mögötte befutó dán Mattias Skjelmoséra.

Tadej Pogacarra, a szlovén zsenire jellemző, masszív egyéni akciót vitt végig, amelyet az utolsó első kategóriás hegy teteje előtt hét kilométerrel indított. A korábbi szökés még elöl kolbászoló kerekeseit könnyedén befogta, megnyomta a lejtőt, aztán egy újabb rövid emelkedőt követően a magasba emelhette a kezét. Igazi világklasszisokat utasított maga mögé, Skjelmose mellett Primoz Roglicot, Isaac del Torót és Juan Ayusót is simán felülmúlta. Négy szakasz van még hátra a viadalból, Seixasnak ez csak a második profi éve, és talán nem kockáztatunk nagyot, ha azt írjuk, sokat hallunk még róla, annál is inkább, mert a Baszk kör első számú favoritjává lépett elő.

„Talán túl ambiciózus ötlet volt ilyen hamar támadni, de úgy éreztem, meg kell próbálnom, rendben voltak a lábaim, aztán két-három perc múlva persze már bántam, ám nem volt más választásom, nyomnom kellett a célig” – summázott Seixas.

KERÉKPÁR

65. BASZK KÖR

2. SZAKASZ (Pamplona-Iruna–Cuevas de Mendukilo, 164.1 km)

1. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 4:11:48 óra

2. Skjelmose (dán, Lidl-Trek) 1:25 perc hátrány

3. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) azonos idővel

…107. Valter Attila (Bahrain-Vic­torious) 15:04 p h.

Az összetett állása

1. Paul Seixas 4:28:47

2. Roglic 1:59 p h.

3. Lipowitz (német, Red Bull-Bora) 2:08 p h.

…107. Valter 17:38 p h.