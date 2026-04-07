A Hapoel Tel-Aviv a Fenerbahcét, az Olympiakosz a Real Madridot verte meg a férfi kosár Euroligában

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 36. fordulójában az éllovas Olympiakosz száz pont fölé jutva múlta felül a Real Madridot. A Dubai Basketball pontjai közel felét (38-at) az utolsó negyedben szerezte, a jó hajrának köszönhetően az arab emírségekbeli csapat nyert a Zalgiris otthonában. Az alapszakaszban harmadik helyen álló Hapoel Tel-Aviv 15 ponttal győzte le a második Fenerbahcét, míg a rájátszás szempontjából fontos mérkőzést bukott el a Barcelona a Panathinaikosz ellen.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 36. FORDULÓ

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Fenerbahce (török) 95–80 (25–17, 26–21, 24–18, 20–24)

Zalgiris Kaunas (litván)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 65–77 (19–14, 15–10, 19–15, 12–38)

Crvena zvezda (szerb)–Paris Basketball (francia) 94–81 (34–28, 23–26, 23–15, 14–12)

Olympiakosz Pireusz (görög)–Real Madrid (spanyol) 102–88 (31–19, 18–23, 23–15, 30–31)

Barcelona (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 79–93 (23–27, 15–28, 11–25, 30–13)

Valencia (spanyol)–Milan (olasz) 102–96 (27–24, 24–30, 27–29, 24–13)

Virtus Bologna (olasz)–Bayern München (német) 80–85 (16–23, 27–20, 15–23, 22–19)

Baskonia (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 101–98 (28–36, 16–17, 40–19, 17–26)