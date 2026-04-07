Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Bayern München 1–2

BL

Sporting–Arsenal 0–1

A Hapoel Tel-Aviv a Fenerbahcét, az Olympiakosz a Real Madridot verte meg a férfi kosár Euroligában

2026.04.07. 23:11
Címkék
kosárlabda férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 36. fordulójában az éllovas Olympiakosz száz pont fölé jutva múlta felül a Real Madridot. A Dubai Basketball pontjai közel felét (38-at) az utolsó negyedben szerezte, a jó hajrának köszönhetően az arab emírségekbeli csapat nyert a Zalgiris otthonában. Az alapszakaszban harmadik helyen álló Hapoel Tel-Aviv 15 ponttal győzte le a második Fenerbahcét, míg a rájátszás szempontjából fontos mérkőzést bukott el a Barcelona a Panathinaikosz ellen.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 36. FORDULÓ
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Fenerbahce (török) 95–80 (25–17, 26–21, 24–18, 20–24)
Zalgiris Kaunas (litván)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 65–77 (19–14, 15–10, 19–15, 12–38)
Crvena zvezda (szerb)–Paris Basketball (francia) 94–81 (34–28, 23–26, 23–15, 14–12)
Olympiakosz Pireusz (görög)–Real Madrid (spanyol) 102–88 (31–19, 18–23, 23–15, 30–31)
Barcelona (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 79–93 (23–27, 15–28, 11–25, 30–13)
Valencia (spanyol)–Milan (olasz) 102–96 (27–24, 24–30, 27–29, 24–13)
Virtus Bologna (olasz)–Bayern München (német) 80–85 (16–23, 27–20, 15–23, 22–19)
Baskonia (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 101–98 (28–36, 16–17, 40–19, 17–26)

 

Legfrissebb hírek

