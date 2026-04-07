Férfi kézilabda El: az Elverum kiesett, a Melsungen továbbjutott

Az európai szövetség honlapja szerint az Elverum és a francia Montpellier HB mérkőzésén Lukács Péter és Máthé Dominik volt a legeredményesebb, mivel mindketten hat gólt lőttek. Előbbi négy, utóbbi hat gólpasszal is hozzájárult a 35-31-es hazai sikerhez, ami a negyeddöntőbe jutáshoz nem volt elég, a párharcot ugyanis a franciák nyerték 67–59-re.

A Melsungen az első meccset 35–29-re elveszítette a dán Fredericia HK otthonában, a hazai visszavágót viszont 35–26-ra megnyerte. Kedden Sipos Adrián egy góllal járult hozzá a sikerhez, a kapusok közül Bartucz László nem szerepelt a keretben, Palasics Kristóf igen, de nem lépett pályára.

Imre Bence csapatának, a német THW Kielnek csoportgyőztesként nem kellett pályára lépnie a rájátszás első fordulójában, a negyeddöntőben pedig a horvát RK Nexe lesz az ellenfele. A legjobb nyolc között a párharcok első mérkőzéseit április 28-án, a visszavágóit egy héttel később rendezik. A négyes döntőre május 30-31-én kerül sor Hamburgban.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

A negyeddöntő párosítása

RK Nexe (horvát)–THW Kiel (német)

MT Melsungen (dán)–Porto (portugál)

Flensburg-Handewitt (német)–Rhein-Neckar Löwen (német)

Vardar Szkopje (északmacedón)–Montpellier HB (francia)