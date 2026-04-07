Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Bayern München 1–2

BL

Sporting–Arsenal 0–1

Férfi kézilabda El: az Elverum kiesett, a Melsungen továbbjutott

2026.04.07. 22:55
Továbbjutott a Melsungen (Fotó: Facebook/MT Melsungen)
Címkék
Sipos Adrián Imre Bence férfi kézilabda El Lukács Péter Máthé Dominik férfi kézilabda Európa-liga
A két magyar válogatott játékossal felálló norvég Elverum HB a rájátszás első fordulójában búcsúzott a férfi kézilabda Európa-ligában, a három magyart foglalkoztató német MT Melsungen viszont a negyeddöntőbe jutott.

Az európai szövetség honlapja szerint az Elverum és a francia Montpellier HB mérkőzésén Lukács Péter és Máthé Dominik volt a legeredményesebb, mivel mindketten hat gólt lőttek. Előbbi négy, utóbbi hat gólpasszal is hozzájárult a 35-31-es hazai sikerhez, ami a negyeddöntőbe jutáshoz nem volt elég, a párharcot ugyanis a franciák nyerték 67–59-re.

A Melsungen az első meccset 35–29-re elveszítette a dán Fredericia HK otthonában, a hazai visszavágót viszont 35–26-ra megnyerte. Kedden Sipos Adrián egy góllal járult hozzá a sikerhez, a kapusok közül Bartucz László nem szerepelt a keretben, Palasics Kristóf igen, de nem lépett pályára.

Imre Bence csapatának, a német THW Kielnek csoportgyőztesként nem kellett pályára lépnie a rájátszás első fordulójában, a negyeddöntőben pedig a horvát RK Nexe lesz az ellenfele. A legjobb nyolc között a párharcok első mérkőzéseit április 28-án, a visszavágóit egy héttel később rendezik. A négyes döntőre május 30-31-én kerül sor Hamburgban.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA
A negyeddöntő párosítása
RK Nexe (horvát)–THW Kiel (német)
MT Melsungen (dán)–Porto (portugál)
Flensburg-Handewitt (német)–Rhein-Neckar Löwen (német)
Vardar Szkopje (északmacedón)–Montpellier HB (francia)

 

Sipos Adrián Imre Bence férfi kézilabda El Lukács Péter Máthé Dominik férfi kézilabda Európa-liga
Legfrissebb hírek

Rosszul öregedtek Imre Bence két évvel ezelőtti szavai, de a Fradi továbbra is a szíve csücske

Kézilabda
2026.04.05. 14:18

Európai kézilabdaligák: Lukács Péter nyolc gólt rámolt be a Kristiansand kapujába

Kézilabda
2026.04.03. 23:08

Bejelentette Máthé Dominik szerződtetését az Ohrid – hivatalos

Kézilabda
2026.04.01. 11:36

Máthé Dominik Észak-Macedóniába igazol – sajtóhír

Kézilabda
2026.03.28. 16:20

Kézilabdakörkép: Imre Bence nyolc gólt dobott, mégis kikapott a Kiel

Kézilabda
2026.03.27. 22:11

Imre Bence: A szerbek ellen teljesen más mérkőzés vár ránk

Kézilabda
2026.03.21. 18:02

Lukács Péter: A szegedi lehetőség tökéletes a szintlépéshez, segíti a fejlődésemet

Kézilabda
2026.03.20. 14:39

Palasics és Sipos marad Melsungenben, Bartucz távozik

Kézilabda
2026.03.19. 22:24
Ezek is érdekelhetik