Hétfői sportműsor: világkupa-selejtezőt játszik a vízilabda-válogatott

2026.04.05. 23:40
null
Húsvéthétfőn sem maradunk sportprogram nélkül: a magyar férfi vízilabda-válogatott Görögország vendégeként ugrik medencébe a világkupa-selejtezőjében, továbbá a labdarúgó elit ligákból is maradtak még mérkőzések a hét első napjára: Olaszországban négy meccset (köztük a Napoli–Milan rangadót) is rendeznek, Spanyolországban pedig a Villarreal a Gironához látogat. Baseball, kerékpár és tollaslabda is szerepel még az ünnepi kínálatban.

 ÁPRILIS 6., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ
12.30: Udinese–Como
15.00: Lecce–Atalanta
18.00: Juventus–Genoa
20.45: Napoli–Milan

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
28. FORDULÓ
19.45: Arouca–Estoril
21.45: Casa Pia–Benfica

ROMÁN SUPERLIGA
Rájátszás, alsóház, 3. forduló
16.30: Petrolul–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB
22.00: Tampa Bay Rays–Chicago Cubs (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR
Tour of Mouscron
13.30: nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
Baszk körverseny
15.15: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

TOLLASLABDA
Európa-bajnokság, Huelva
18.30 körül: vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Benne: Sándorházi Vivien, Kis-Kasza Miklós–Julie Franconville, Nicolas Franconville (svájci)

VÍZILABDA
Férfi világkupa, selejtező, Alexandropuli
A-csoport, 1. forduló
16.30: MagyarországGörögország (Tv: M4 Sport)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Válogatás emlékezetes adásainkból
  9.55: Visszajátszás Edvi Lászlóval:  Húsvéti Kupa focitornák
12.00: Bajnokok – műsorvezető: Szegő Tibor, vendég: Gurisatti Gréta
12.40: Nemzeti sportkrónika Mujdricza Istvánnal
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
13.35: Buli – műsorvezető: Virányi Zsolt, vendég: Huszák Alexandra
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Beszélgetés Aho Ninával, a női kosárlabda-válogatott irányítójával (ismétlés)
16.00: Újratöltve: a Fradi 2006-os száműzetése – miért és hogyan zárták ki a csapatot az NB I-ből?
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.35: A BEK/BL-döntők története, 1972
Körkapcsolás
Szerkesztő-műsorvezető: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintő a hétvégi sporteseményekre
19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Közös lista – a Magyar Rádió 10 legemlékezetesebb sportközvetítéséből, vendégek: Novotny Zoltán és Simon László
21.00: A negyeddöntőkkel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája
22.00: Sportvilág Kreisz Bálinttal

 

