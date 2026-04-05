Hétfői sportműsor: világkupa-selejtezőt játszik a vízilabda-válogatott

Húsvéthétfőn sem maradunk sportprogram nélkül: a magyar férfi vízilabda-válogatott Görögország vendégeként ugrik medencébe a világkupa-selejtezőjében, továbbá a labdarúgó elit ligákból is maradtak még mérkőzések a hét első napjára: Olaszországban négy meccset (köztük a Napoli–Milan rangadót) is rendeznek, Spanyolországban pedig a Villarreal a Gironához látogat. Baseball, kerékpár és tollaslabda is szerepel még az ünnepi kínálatban.

ÁPRILIS 6., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ

12.30: Udinese–Como

15.00: Lecce–Atalanta

18.00: Juventus–Genoa

20.45: Napoli–Milan PORTUGÁL BAJNOKSÁG

28. FORDULÓ

19.45: Arouca–Estoril

21.45: Casa Pia–Benfica ROMÁN SUPERLIGA

Rájátszás, alsóház, 3. forduló

16.30: Petrolul–Csíkszereda – élőben az NSO-n! SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

MLB

22.00: Tampa Bay Rays–Chicago Cubs (Tv: Sport1) KERÉKPÁR

Tour of Mouscron

13.30: nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

Baszk körverseny

15.15: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1) TOLLASLABDA

Európa-bajnokság, Huelva

18.30 körül: vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

Benne: Sándorházi Vivien, Kis-Kasza Miklós–Julie Franconville, Nicolas Franconville (svájci) VÍZILABDA

Férfi világkupa, selejtező, Alexandropuli

A-csoport, 1. forduló

16.30: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Válogatás emlékezetes adásainkból

9.55: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Húsvéti Kupa focitornák

12.00: Bajnokok – műsorvezető: Szegő Tibor, vendég: Gurisatti Gréta

12.40: Nemzeti sportkrónika Mujdricza Istvánnal

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

13.35: Buli – műsorvezető: Virányi Zsolt, vendég: Huszák Alexandra

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Beszélgetés Aho Ninával, a női kosárlabda-válogatott irányítójával (ismétlés)

16.00: Újratöltve: a Fradi 2006-os száműzetése – miért és hogyan zárták ki a csapatot az NB I-ből?

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.35: A BEK/BL-döntők története, 1972

Körkapcsolás

Szerkesztő-műsorvezető: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintő a hétvégi sporteseményekre

19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Közös lista – a Magyar Rádió 10 legemlékezetesebb sportközvetítéséből, vendégek: Novotny Zoltán és Simon László

21.00: A negyeddöntőkkel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája

22.00: Sportvilág Kreisz Bálinttal