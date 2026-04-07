Nemzeti Sportrádió

Révész Bulcsú remekelt, továbbjutott a sznúker-vb selejtezőjében

R. P.R. P.
2026.04.07. 23:32
Fotó: Getty Images
Címkék
snooker sznúker-vb Craig Steadman snooker-vb sznúker Révész Bulcsú
Révész Bulcsú 10–6-r0 legyőzte Craig Steadmant a sznúker-világbajnokság selejtezőjében a sheffieldi Angol Sportintézetben, és ezzel bejutott a második fordulóba.

 

Az egyik fél tizedik nyert frémjéig tartó meccs első szakaszában Révész 5–1-re is vezetett, majd Steadman kettőt nyerve 5–3-ra szépített – innen folytatták este.

A világranglistán 88. Révész nagyon összeszedetten játszott, ellenben a korábban profi, de már amatőr státuszú Steadman messze elmaradt a legjobb formájától, és gyakran még szerencséje sem volt. A 11. játékban az angol lökött egy 94-es bréket, és ezzel 6–5-re szépített. Ezután Révész sorozatban három frémet nyert, és ezzel 9–5-re elment, tehát már csak egyet kellett hoznia a végső győzelemhez.

Bár Az angol nyert egyet, a 16. frém ismét a magyar játékosé lett, aki ezzel megnyerte a mérkőzést!

A következő körben Révész a ranglistán 75. angol Louis Heathcote-tal játszik. A főtáblára jutáshoz összesen négy meccset kell nyerni.

SZNÚKER, VB-SELEJTEZŐ, SHEFFIELD
Selejtező, 1. forduló
Révész Bulcsú–Craig Steadman (angol) 10–6

 

Legfrissebb hírek

Sznúker-vb: Révész jól kezdett a selejtező nyitányán

Egyéb egyéni
9 órája

További húsz éven át Sheffieldben rendezik a sznúker-világbajnokságot

Egyéb egyéni
2026.03.24. 17:36

147-es brék, O’Sullivan kikapott Thepchaiya Un-Noohtól a World Open döntőjében – videók

Egyéb egyéni
2026.03.22. 16:49

Sznúker: Ronnie O'Sullivan világcsúcsot jelentő breaket lökött Kínában

Egyéb egyéni
2026.03.20. 11:44

2023 után nyert ismét ranglistaversenyt a korábbi vb-döntős

Egyéb egyéni
2026.03.01. 22:58

Még a négyszeres világbajnok elleni meccs kezdete előtt figyelmeztetni kellett Révész Bulcsút

Egyéb egyéni
2026.02.26. 12:37

Révész Bulcsú döntő frémben kapott ki John Higginstől a Welsh Openen

Egyéb egyéni
2026.02.26. 01:19

Révész Bulcsú szenzációs győzelmet aratott a Welsh Openen – videó

Egyéb egyéni
2026.02.24. 17:28
Ezek is érdekelhetik