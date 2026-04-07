Révész Bulcsú remekelt, továbbjutott a sznúker-vb selejtezőjében

Az egyik fél tizedik nyert frémjéig tartó meccs első szakaszában Révész 5–1-re is vezetett, majd Steadman kettőt nyerve 5–3-ra szépített – innen folytatták este.

A világranglistán 88. Révész nagyon összeszedetten játszott, ellenben a korábban profi, de már amatőr státuszú Steadman messze elmaradt a legjobb formájától, és gyakran még szerencséje sem volt. A 11. játékban az angol lökött egy 94-es bréket, és ezzel 6–5-re szépített. Ezután Révész sorozatban három frémet nyert, és ezzel 9–5-re elment, tehát már csak egyet kellett hoznia a végső győzelemhez.

Bár Az angol nyert egyet, a 16. frém ismét a magyar játékosé lett, aki ezzel megnyerte a mérkőzést!

A következő körben Révész a ranglistán 75. angol Louis Heathcote-tal játszik. A főtáblára jutáshoz összesen négy meccset kell nyerni.

SZNÚKER, VB-SELEJTEZŐ, SHEFFIELD

Selejtező, 1. forduló

Révész Bulcsú–Craig Steadman (angol) 10–6