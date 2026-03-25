Belgiumi erőpróbák várnak Valter Attilára

Az Erőszakik című film helyszínén, az Észak Velencéjeként emlegetett Brugge városának körversenyén indul szerdán Valter Attila. A Bahrain-Victorious színeiben tekerő bringást legutóbb a Tirreno–Adriaticón láthattuk, ezzel kapcsolatban az Eurosportnak úgy fogalmazott, nem az volt élete hete. „Rossznak sem mondanám, ugyanakkor nagyon kemény volt, pláne úgy, hogy nem éreztem magam száz százalékig a topon. Hét nap alatt harminchárom órát tekertem, sokszor esőben” – tekintett vissza.

Valter előzetesen eltervezett programja némiképp módosult, szerdán a 202 kilométeres Tour of Bruges következik, a sík útvonal során alaposan körbejárják a versenyzők a várost. Tavaly az UAE-t erősítő Juan Sebastián Molano győzött, a kolumbiai bringás címvédőként idén is rajthoz áll, míg a 2023-as és 2024-es győztes belga Jasper Philipsen kész visszahódítani az első helyet. Pénteken egy újabb belga viadal, az E3 Saxo Classic következik, április 6. és 11. között a Baszk körön indul a magyar kerekes, ezen már korábban kétszer is indult és jó emlékeket őriz róla.

„A csapatnak és nekem is jobb, ha olyan versenyekre megyek, amelyek motiválnak. De amikor szóltak, hogy mégis kellene indulnom az E3-on, egy másodpercig sem tiltakoztam, hiszen ez a munkám, ezért fizetnek, ha nincs versenyző, akkor nekem kell mennem” – tette hozzá. Valter idén eddig a Murciai körön, a Clásica Jaénen, az Omloopon, a Strade Bianchén és a már említett Tirreno–Adriaticón indult, legjobb eredménye egy tizedik hely Jaénben.

A magyar bajnoki trikót viselő Dina Márton eközben Olaszországban teker majd, a hazai bejegyzésű MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort csapata ugyanis az ötszakaszos Settimana Internazionale Coppi e Bartali versenyén vesz részt. Az öt nap alatt Barbaresco és Gemona del Friuli között 819.7 kilométert kell megtenni. Dinán kívül csupa olasz indul az MBH-s sorban, közte a Sardzsa-körverseny harmadik szakaszát megnyerő Lorenzo Nespolival és a Szardíniai körön összetettben harmadikként végző Alessandro Verrével.