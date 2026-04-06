Nagyot lépett a görög bajnoki cím felé Varga Barnabás csapata

2026.04.06. 12:16
null
Koita (alul) gólját Varga egészen közelről követhette figyelemmel (Fotó: aekfc.gr)
légiósok görög bajnokság Varga Barnabás AEK Athén
Vasárnap este a görög labdarúgó-élvonal rájátszásának első fordulójában az AEK Athén 1–0-ra győzött az Olympiakosz otthonában, s ezzel öt körrel a vége előtt ötpontos előnybe került a Varga Barnabást 80 percen át foglalkoztató fővárosi csapat.

A válogatott március végi két mérkőzését bokasérülése miatt kihagyó Varga a kezdőcsapat tagjaként futott ki az Olympiakosz otthonában a gyepre, s már az ötödik percben ünnepelhetett: Aboubakary Koita szerencsés lövésével megszerezte a vezetést az AEK. Mint utóbbi kiderült, ez volt a meccs egyetlen érvényes találata, vagyis az AEK öt fordulóval a bajnokság zárása előtt öt pontra növelte előnyét az egyaránt 58 pontos PAOK és a most legyőzött Olympiakosz előtt, a felsőházi játszás negyedik résztvevője, miközben az 50 pontos Panathinaikoszt már csak a csoda mozdíthatja el a 4. helyről.

Ami a találkozót illeti, írtuk, Koita szerezte az egyetlen érvényes gólt, merthogy a rendes játékidő ráadásának nyolcadik percében – Varga ekkor már nem volt a pályán, a 80. percben lecserélte Marko Nikolics vezetőedző – az Olympiakosz is betalált, ám hosszas VAR-ozás után a német Tobias Steiler játékvezető les miatt érvénytelenítette Yusuf Yazici gólját. 

Mindenesetre a győzelem után a korábban az FC Fehérvárt is edző Marko Nikolics a görög Sportal szerint elégedetten értékelte a mérkőzést.

„Ezért az eredményért jöttünk ide. Öt pont az előnyünk, nem adhatjuk a hülyét, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, ugyanakkor a földön kell maradnunk és folytatni a munkát. Jár a gratuláció a játékosoknak, a stábtagoknak, a szurkolóknak, mindenkinek a csapat körül. Tudom, hogy mit jelent az Olympiakosz otthonában nyerni, de ez egyelőre csak egy győzelem a rájátszás első fordulójában, semmi több” – fogalmazott Nikolics a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, ám ezzel vélhetően nem értett vele egyet az a (görög sajtó szerint) több ezer AEK-drukker, aki hatalmas bulit csapva fogadta a győztes csapatot annak stadionjánál hajnali egy óra körül, azt skandálva: „Itt vagyunk, itt vagyunk, mi vagyunk a bajnokok!”

Mindenesetre, ahogy Marko Nikolics is fogalmazott a sajtótájékoztatón, a csapatra most egy nap pihenő vár, aztán megkezdik a Rayo Vallecano elleni, csütörtökön esedékes Konferencialiga-negyeddöntőre a felkészülést, s csak utána foglalkoznak majd a PAOK elleni hétvégi bajnokival.

 

Legfrissebb hírek

Heti légiósprogram: Szoboszlai, Kerkez és Varga is nemzetközi kupanegyeddöntőn játszhat

Légiósok
1 órája

Baráth Péter góllal és gólpasszal vitte a prímet légiósaink közül

Légiósok
3 órája

Baráth Péter gólt lőtt a cseh bajnokságban, Sallóiékat elképesztő gól segítette az MLS-ben

Légiósok
2026.04.04. 21:43

Videók: Kovács Bendegúz újabb gólja; Csorba Noel is betalált

Légiósok
2026.04.04. 07:48

Heti légiósprogram: rajtol a svéd bajnokság Csongvai Áronnal

Légiósok
2026.03.30. 18:15

Az AEK kérte az MLSZ-t, hogy engedjék vissza Vargát Athénba – sajtóhír

Magyar válogatott
2026.03.28. 11:30

Varga Barnabás nem játszhat a szlovénok és a görögök ellen – hivatalos

Magyar válogatott
2026.03.27. 13:55

„Azt mondták, hogy nem a jelenlegi, hanem a jövőbeli Zsombort igazolják le” – exkluzív interjú a Real Betis 16 éves magyar tehetségével

Légiósok
2026.03.27. 13:34
