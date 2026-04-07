Női röplabda: kiizzadta a bajnoki címet a Vasas

Hétköznap este ide, az amerikai alelnök látogatása oda, már jó fél órával a bajnoki döntő harmadik meccsének kezdése előtt szinte teltház volt a Folyondár utcában. Nem csoda, hiszen bajnokavatásra készültek az angyalföldi drukkerek, így nem csoda, hogy a lelátó piros-kék oldalán tényleg egy gombostűt is nehéz lett volna leejteni. A másik felében is többnyire a piros-kékek mérsékeltebb támogatói foglaltak helyet – azért akadt egy kisebb sárgapólós kontingens is, akik a vendégeket bíztatták –, mint ahogyan megtelt a klub játékosainak és alkalmazottainak felállított ideiglenes lelátó is.

Az ünnepléshez tehát adott volt minden, már csak a csapatnak kellett nyernie. Amihez persze nyilván a kaposváriaknak is volna egy-két szava, akik az igencsak nehéz helyzet ellenére – 0–2-ről kellene megfordítani a párharcot, ráadásul idegenben – mindenre elszánt arckifejezéssel kezdték a találkozót s 11:10-ig szorongatták is a tét miatt talán a szokásosnál kissé feszültebb fővárosiakat. Igazából ezt követően sem a Vasas sziporkázott, hanem a vendégek hibáztak el egy-egy nyitást, tettek át rosszul egy labdát, vagy ütötték a hálóba. Hiába azonban az ötpontos előny, innen is visszaküzdötték magukat kettőre, azonban a végén így is három szettlabdához jutottak a hazaiak és egy blokkouttal már az elsőt kihasználták.

Aki azt gondolta, hogy ezzel megadják a kegyelemdöfést a kaposváriaknak, azok nagyot tévedtek, mert ugyan 5:1-re és 10:5-re is elhúztak a fővárosiak, de mindkétszer visszajöttek egyre, 18-nál egyenlíteniük is sikerült, 21:21 után pedig a vezetést is átvették. Gyorsan időt is kért a búcsújára készülő Janisz Athanaszopulosz, aki nyilvánvalóan nem szeretett volna még egy plusz meccset. Azonban ezúttal ez is kevés volt és a végén Kalmár Viktória ászával kiegyenlítették a játszmaarányt a kaposváriak.

A harmadik játszmát is a vendégek kezdték jobban, s bár gyorsan sikerült fordítania a hazaiaknak, érezhető volt, hogy sokkal feszültebbek. Érthető, hiszen őket nyomta a tét. Azonban fogcsikorgatva küzdötték és még akkor sem adták fel, amikor a végjátékban két ponttal is vezettek a kaposváriak. Ezt végül siker koronázta, mert előbb fordítottak, majd második szettlabdájukat Michelle Ohwobete bombázta be.

Már csak egy szettre voltak a bajnoki címtől a hazaiak, de a vendégek csak nem akartak tágítani: a játszma közepéig egyetlenegyszer volt egy pontnál nagyobb a különbség. Onnantól viszont a kaposváriak vezettek, sőt, a végén négy szettlabdájuk volt, amiből már az első kihasználta a mezőny egyik legjobbja, Roberta Rabelo.

Jött megint az ötödik játszma, amiből a kupaelődöntőben nem jöttek ki jól az óbudaiak. Ez az idegek harca, s az elején a vendégek álltak ebből jobban, s a térfélcserénél ők vezettek kettővel, ezt azonban azonnal sikerült ledolgozni. Fej fej mellett haladtak a csapatok, 11:11 után pedig a Vasas átvette a vezetést és végül három meccslabdához jutott, Alyvia Johnson pedig outra ütött egy ziccert, ami a piros-kékek bajnoki címét jelentette.

Kezdődött az önfeledt ünneplés, a Vasas kemény magja egyesével megünnepelte az aranycsapat tagjait, köztük a búcsúzó Janisz Athanaszopulosz vezetőedzőt, és a kaposváriakat is udvariasan megtapsolta.

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Vasas Óbuda–KHG Kaposvári NRC 3:2 (22, –21, 23, –20, 11)

Folyondár utca, 815 néző. V: Adler, Mezőffy Zs.

VASAS ÓBUDA: Leite 5, OHWOBETE 18, PAPP 10, SUNDERLÍKOVÁ 29, Glemboczki 6, Ariail 8. Csere: Juhár (liberó), Fekete F., Boskó, Zsombók E. Edző: Janisz Athanaszopulosz

KAPOSVÁR: RABELO 24, Horváth L. 9, Da Silva 11, Fedik 15, GIORGI 14, Bagyinka 3. Csere: Szerencsés, Guimaraes (liberók), Kalmár 2, Johnson. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 5:5, 9:7, 11:10, 16:11, 17:15, 20:17, 24:21. 2. játszma: 4:1, 5:4, 10:5, 11:10, 16:11, 18:18, 21:22, 22:24. 3. játszma: 0:3, 4:4, 5:6, 10:7, 10:10, 13:11, 14:15, 18:16, 19:21, 22:21, 24:22. 4. játszma: 0:1, 4:2, 5:5, 7:8, 10:9, 13:15, 18:18, 20:20. 5. játszma: 2:1, 3:5, 5:5, 5:7, 9:9, 12:11

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Vasas Óbuda javára

AZ 5–9. HELYÉRT

Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza 1:3 (–17, 19, –22, –19)

Balatonfüred, 70 néző. V: Takács Á., Horváth M.

SZBRA: Faki 4, Szabó K. 3, Deak 2, KOBAIDZE 17, Hőbe 3, PEROTTO 20. Csere: Fáth, Kristóf K. (liberók), Kacitadze 5, Berkó, Boban 4. Edző: Mario Teppert

FATUM: ÖHMAN 15, Wafek 2, Petrovics 11, Földi 4, DAVIDOVIC 28, PAMPUCH 15. Csere: Tóth F. (liberó), Antivero Salinas, Rufin Martínez, Del Burgo 1. Edző: Pampuch Csaba

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:1, 5:4, 8:5, 9:10, 11:14, 14:15, 15:22, 17:24. 2. játszma: 5:0, 9:1, 13:4, 14:9, 17:10, 21:13, 21:17, 24:19. 3. játszma: 2:4, 7:5, 7:14, 13:16, 18:19, 19:22, 22:22. 4. játszma: 0:2, 4:4, 6:5, 8:10, 13:11, 14:14, 15:17, 16:21, 18:24

MESTERMÉRLEG

Mario Teppert: – Részünkről jó meccs volt, bár azért annyira nem, mint a legutóbbi. A vereségünk fő oka a gyenge nyitásfogadás volt, főleg az első és a harmadik szettben.

Pampuch Csaba: – Hosszú, fárasztó utazás után jól kezdtük a mérkőzést, de aztán sajnos felvettük a fürediek ritmusát, és ekkor ők voltak a jobbak. Szerencsére sikerült kilábalnunk ebből, és végül megnyertük ezt a nekünk nagyon fontos mérkőzést.