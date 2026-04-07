Van-e Szeged-fóbiája a Kielcének?; Az ETO FC öt, a Ferencváros hat győzelemre az aranytól

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

A One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának sem volt valami erős idénye a Bajnokok Ligájában, legalábbis a csoportkörben, így nem is volt különösebb előjele annak, ami az egyenes kieséses szakasz elején történt. A rájátszás első meccsére ugyanis mindkét gárda feltámadt, hazai pályán nem akármilyen csapatokat győzött le remek játékkal: az Építők a PSG, a Tisza-partiak a Kielce együttesét múlta felül, és így reménykedve várhatják az idegenbeli visszavágót. Ami a Veszprémet illeti: a formaidőzítés lehet a továbbjutás kulcsa, bár jelenleg az erősebb kártyák talán a magyar együttes kezében vannak. A Pick esetében a visszavágón arra is választ kaphatunk, van-e Szeged-fóbiája a Kielcének, ugyanis a két csapat legutóbbi öt egymás elleni meccsén egy iksz mellett négy magyar siker született, Talant Dujsebajev együttese legutóbb 2022. december 7-én tudta legyőzni magyar riválisát.

Az ETO FC öt, a Ferencváros hat meccs megnyerésére került újabb bajnoki aranyérmétől – mindkét csapat sorsolását megvizsgáltuk, és különböző szempontok alapján ötös skálán osztályoztuk a nehézségét. Noha a Fradi átveheti a vezetést, ha elmaradt mérkőzését is megnyeri, hiszen akkor több győzelme lesz, mint a győrieknek, jelenleg mindkét csapatra igaz a megállapítás: ha a hátralévő meccsein megszerzi a három pontot, aranyérmes lesz! Összességében minimális különbség alakult ki a Ferencváros javára, amelynek a hátralévő hat bajnokijára 3.2-es átlag jött ki az ötös skálán a mérkőzések nehézségét tekintve. A győrieknek 3.5, viszont fontos kiemelni, hogy ez pillanatkép, hiszen sérülések, eltiltások, egy-egy eredmény vagy váratlan esemény is boríthatja a várakozást, de továbbra is a Fradi az első számú esélyes az aranyérem megszerzésére.

A 32 éves Radó András az NB I gólkirályaként 2020-ban érkezett Angyalföldre, azóta ez a hatodik idénye, ebből öt a másodosztályban telt, és csak egy a legmagasabb szinten, de onnan is búcsúra kényszerültek a piros-kékek. „Valami mindig hiányzott, egy-két pont, máskor a kevesebb győzelem miatt maradtunk le a feljutásról – mondta lapunknak a csatár, aki Szegeden profi pályafutása 100. gólját jegyezte. – Ám most a jelek szerint minden összeállt. Minden idénynek úgy vágtam neki, hogy egyértelmű a célunk, ez most sem volt másként. Még vannak terveim az NB I-ben. Öt hónapja édesapa lettem, nagyon boldog vagyok, és álmodom arról, hogy Benett még lát engem a futballpályán, vagyis három-négy évig szeretnék még mindenképpen magas szinten futballozni.”

