Kórházba került a legendás Eddy Merckx

2026.04.09. 15:44
Csípőfertőzés miatt kórházba került a kerékpársport belga legendája, a 80 esztendős Eddy Merckx.

 

Az országúti kerékpározás történetének egyik legeredményesebb alakja két éve épp egy kerékpáros-balesetben törte el a csípőcsontját, amelynek fertőzése miatt most egy hétig antibiotikumos kezelésre szorul.

Merckx a háromhetes körversenyeken – Tour de France, Giro d'Italia és Vuelta a Espana – összesen 11 győzelmet aratott, amivel csúcstartó, míg az öt legnagyobb egynapos viadalon, a Monumentumokon 19 sikerrel áll az örökrangsor élén. Amatőrként egy, profiként három világbajnoki címet nyert.

 

