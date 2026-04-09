Kórházba került a legendás Eddy Merckx

Csípőfertőzés miatt kórházba került a kerékpársport belga legendája, a 80 esztendős Eddy Merckx.
Az országúti kerékpározás történetének egyik legeredményesebb alakja két éve épp egy kerékpáros-balesetben törte el a csípőcsontját, amelynek fertőzése miatt most egy hétig antibiotikumos kezelésre szorul.
Merckx a háromhetes körversenyeken – Tour de France, Giro d'Italia és Vuelta a Espana – összesen 11 győzelmet aratott, amivel csúcstartó, míg az öt legnagyobb egynapos viadalon, a Monumentumokon 19 sikerrel áll az örökrangsor élén. Amatőrként egy, profiként három világbajnoki címet nyert.
