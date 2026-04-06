Nemzeti Sportrádió

Flandriai körverseny: Pogacart és Evenepoelt is vizsgálják a vasúti átjárós eset után – videó

2026.04.06. 14:24
Fotó: Getty Images
Címkék
Többek között a győztes Tadej Pogacart és az olimpiai bajnok Remco Evenepoelt is vizsgálják azok után, hogy a vasárnapi flandriai egynapos országúti kerékpárversenyen egy vasúti átjáróban a gyanú szerint több kerekes a piros jelzés ellenére nem állt meg.

A szlovén Pogacar és a belga Evenepoel mellett mások is gyanúsítottak. Ha bebizonyosodik, hogy valóban szabályt sértettek, legalább nyolc napra bevonhatják a jogosítványukat, valamint 400 és 5000 euró közötti bírsággal is számolniuk kell, illetve személyesen meg kell jelenniük a bíróságon.

A nemzetközi szövetség szabályzata szerint tilos jelzésnél a kerékpárosoknak meg kell állniuk a vasúti átjárókban. A belga vasúti társaság csalódottságát fejezte ki a sportolók viselkedése miatt.

„A szabály világos: pirosnál meg kell állni. Ez egy versenykerékpárosra is érvényes – mondta Frédéric Petit szóvivő. – Másfél millió flamand tekintette meg a viadalt. Nyilvánvalóan nagyon rossz példa, amikor a kerékpárosok figyelmen kívül hagyják az ilyen jelzéseket, különösen mivel számos figyelemfelkeltő kampányt folytatunk a vasúti átjárók biztonságával kapcsolatban.”

Kerékpár
22 órája

Pogacar harmadszor nyert a flandriai körversenyen

A szlovén kerekes Mathieu van der Poelt és Remco Evenepoelt megelőzve nyert, a nőknél Vas Blanka nem fejezte be a versenyt.

 

 

Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik