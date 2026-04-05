Pogacar harmadszor nyert a flandriai körversenyen

2026.04.05. 17:47
Tadej Pogacar (balra) harmadszor is nyert Flandriában (Fotó: Getty Images)
Mathieu van der Poel Tadej Pogacar flandriai körverseny Remco Evenepoel
Tadej Pogacar 2023 és 2025 után harmadszor győzött a flandriai egynapos országúti klasszikus kerékpárversenyen, amelyen a högyek mezőnyében Demi Vollering lett a legjobb.

Az öt legnagyobb egynapos megmérettetés, a Monumentumok közé tartozó kockaköves belga viadalból több mint 210 kilométer volt hátra vasárnap, amikor egy vonat áthaladása kettévágta a mezőnyt, a szökevénycsoport előnye ennek köszönhetően három és félről öt perc fölé kúszott.

Több mint száz kilométerrel a cél előtt a szél és az UAE magas tempója az egyik kockaköves emelkedőn jelentős változásokat eredményezett, az élen haladók mögött kialakult csoportban ott voltak a legnagyobb esélyesek, majd a boly rövidesen utol is érte a szökevényeket.

Az egyik legendás emelkedő, az Oude Kwaremont második mászásakor növelt tempót a címvédő és világbajnok Tadej Pogacar, ezzel szétszakítva az élcsoportot, csupán a háromszoros győztes holland Mathieu van der Poel, valamint az újonc Remco Evenepoel tudott vele tartani. A belga olimpiai bajnok a következő rövid emelkedőn leszakadt, és bár a síkon rendre tudta csökkenteni a távolságot a holland-szlovén kettős mögött, az emelkedőkön Pogacar tempóváltásai újra és újra növelték a különbséget.

A Kwaremont utolsó mászásánál, a céltól 19 kilométerre Pogacar öt másodperccel el tudott távolodni Van der Poeltól, majd előnyét fokozatosan növelve megnyerte a versenyt. Ezzel a nyolcadik olyan férfi kerékpáros lett, aki háromszor diadalmaskodott a flandriai körversenyen. A legnagyobb klasszikus egynaposokat tekintve sorozatban a negyediket, idén a másodikat nyerte meg. A 2024-es Liege óta valamennyi Monumentumon dobogóra állhatott, így már kilences sorozatnál tart a pódiumokat tekintve.

A legfontosabb egynaposokon összesen 12 sikernél tart pályafutása során, ezzel már egyedül második az örökrangsorban, és csupán a sportág belga legendája, Eddy Merckx áll előtte 19 győzelemmel. A Pogacar Monumentum-gyűjteményéből egyedül hiányzó Párizs–Roubaix-t jövő vasárnap rendezik, a francia kockaköves viadalon tavaly újoncként második lett a szlovén kerekes.

A második helyet Van der Poel szerezte meg, míg harmadikként Evenepoel ért célba Oudenaardéban.

A nőkre 164 kilométer várt a kockaköves belga viadalon, amelyen a magyar bajnok Vas Blanka csapattársaiért dolgozott az erős szélben és több szökési kísérletet is hatástalanított. A céltól 47 kilométerre nagy bukás történt, több esélyes is földre került, míg Vas az utolsó ötven kilométeren belülre érve sodródott hátra. Amikor a legendás Koppenberg mászásánál kettészakadt a mezőny, Vas az üldözőcsoporttal sem tudott tartani és végül nem is fejezte be a viadalt.

Az esélyesek közül az Európa-bajnok Demi Vollering 18 kilométerre a céltól támadott, a kockaköves emelkedőn egyik riválisa sem tudta tartani a tempóját, így a holland klasszis két Liege–Bastogne–Liege után pályafutása harmadik Monumentumán ünnepelhetett.

A második helyért ketten sprinteltek, a női Tour de France címvédője, a francia Pauline Ferrand-Prévot lehajrázta a holland Puck Pietersét.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
FLANDRIAI KÖRVERSENY
Férfiverseny (Antwerpen–Oudenaarde, 278.2 km)
1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 6:20:07 óra
2. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Premier Tech) 34 mp h.
3. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:11 p h.
Női verseny (164.1 km)
1. Demi Vollering (holland, FDJ United-Suez) 4:16:37 óra
2. Pauline Ferrand-Prévot (francia, Visma-Lease a Bike) 42 mp h.
3. Puck Pieterse (holland, Fenix-Premier Tech) azonos idővel

 

