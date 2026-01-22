Feldhoffer Bálint a Bahrain Victorious World Tour-csapatával kezdi az idényt

Feldhoffer Bálint a Bahrain Victorious World Tour-csapatával kezdi meg az országúti kerékpáros szezont.
A tavalyi Tour de Hongrie-n legjobb magyarként összetettben hetedik bringás a – Valter Attilát is soraiban tudó – bahreini istálló utánpótlássorát erősíti ettől az évtől, viszont rögtön a nagycsapatban kezdheti meg az idényt.
A csapat csütörtöki bejelentése szerint pénteken és szombaton két spanyolországi egynaposon szerepel majd a 20 esztendős Feldhoffer.
