Nemzeti Sportrádió

Feldhoffer Bálint a Bahrain Victorious World Tour-csapatával kezdi az idényt

2026.01.22. 16:17
Feldhoffer Bálint (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár Feldhoffer Bálint Bahrain Victorious
Feldhoffer Bálint a Bahrain Victorious World Tour-csapatával kezdi meg az országúti kerékpáros szezont.

A tavalyi Tour de Hongrie-n legjobb magyarként összetettben hetedik bringás a – Valter Attilát is soraiban tudó – bahreini istálló utánpótlássorát erősíti ettől az évtől, viszont rögtön a nagycsapatban kezdheti meg az idényt.

A csapat csütörtöki bejelentése szerint pénteken és szombaton két spanyolországi egynaposon szerepel majd a 20 esztendős Feldhoffer.

 

kerékpár Feldhoffer Bálint Bahrain Victorious
Ezek is érdekelhetik