A világ legrégebbi kerékpárversenyén indul az MBH Bank csapata

A mai formájában ismert kerékpár még nem is létezett akkor, amikor százötven évvel ezelőtt, 1876-ban először rendezték meg a Milánó és Torino közötti viadalt. A velocipédeken tekerő nyolc sportember közül a leggyorsabban Paolo Magretti tette meg a két nagyváros közötti utat, ehhez tíz óra kilenc percre volt szüksége. Csak hogy lássuk, hová fejlődött a technika és a kerékpársport az elmúlt másfél évszázadban, a tavalyi győztes mexikói Isaac Del Toro 3:56:49 óra alatt teljesítette a 174 kilométeres távot. A közelmúlt nagy alakjai közül nyert már a világ legrégibb versenyeként számontartott egynaposon a spanyol Alberto Contador és a szlovén Primoz Roglic is.

A rangos viadalon ezúttal a magyar bejegyzésű, pro team kategóriába előlépő MBH Bank CSB Telecom Fort is rajthoz áll, Christian Bagatin, Filip Gruszczynski, Diego Bracalente, Alessandro Verre, Lorenzo Masciarelli és Lorenzo Nespoli mellett Alessandro Fancellu alkotja a csapatot.

„Erőteljesen kezdtük az idényt, több olyan versenyen indulunk, amely kedvez az erősségeinknek, ezeken jó eredményeket szeretnénk elérni. Meg akarjuk tartani a lendületet” – fogalmazott Antonio Bevilacqua sportigazgató.

A hagyománynak megfelelően a bringások szerdán dél előtt néhány perccel rajtolnak a Milánó közvetlen közelében fekvő Rho városából, míg Torinóban az ikonikus Superga meghódításával zárul a verseny. Az indulók között szerepel a már említett Roglic mellett a sokoldalú brit Thomas Pidcock, a norvég Jonas Abrahamsen és az ecuadori Richard Carapaz is.