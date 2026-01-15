Nemzeti Sportrádió

Bemutatták a jövő évi férfi és női Tour de France brit szakaszait

2026.01.15. 20:10
Nagy-Britannia kerékpár Tour de France
Csütörtökön bemutatták a jövő évi Tour de France és a női francia országúti kerékpáros-körverseny első szakaszait, amelyeket egyaránt Nagy-Britanniában rendeznek meg.

 

Először fordul elő, hogy a két verseny Franciaországon kívül és ugyanabból az országból rajtol, mindkét viadal három-három szakaszát látja vendégül a szigetország. A Tour de France Nagy Rajtjának 2027. július 2-án Edinburgh ad majd otthont, 2007 és 2014 után harmadszor vág majd neki a háromhetes megmérettetésnek Nagy-Britanniából a mezőny. Az első szakasz célvárosa Carlisle lesz, majd Keswick–Liverpool etap következik, a harmadik szakaszt pedig Walesben rendezik meg, a Welshpool és Cardiff közötti táv során nyolc kategorizált emelkedő megmászása vár majd a bringásokra.

A női Tour 2027. július 30-án Leedsből indul, a nyitó etap befutójára Manchesterben kerül sor. A második versenynapon Manchesterből Sheffieldbe teker majd a női mezőny, a harmadik szakaszt pedig Londonban rendezik.

(MTI)

 

