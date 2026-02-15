Téli olimpia: negyedszer nyertek a brit férfi curlingesek

Negyedik győzelmüket szerezték meg a britek a curlingesek férfi selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián.
Megyedik meccsét is megnyerte a brit férfi curlingcsapat a milánói téli olimpián, szigetországi négyes ezúttal a németek felett diadalmaskodott 9–4-re. Továbbra sem megy ugyanakkor a címvédő svédeknek, akik ezúttal az amerikaiakkal szemben maradtak alul s 1/4-es győzelmi mutatóval távol kerültek az elődöntőtől.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ALPESI SÍ
Curling, férfi selejtező
Egyesült Államok–Svédország 8–5
Nagy-Britannia–Németország 9–4
Norvégia–Olaszország 10–7
A további program
14.05: női selejtező
Japán–Dél-Korea
Dánia–Olaszország
Nagy-Britannia–Svédország
Egyesült Államok–Kína
19.05: férfi selejtező
Kína–Kanada
Norvégia–Egyesült Államok
Olaszország–Csehország
Nagy-Britannia–Svájc
