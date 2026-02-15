Téli olimpia: negyedszer nyertek a brit férfi curlingesek

Megyedik meccsét is megnyerte a brit férfi curlingcsapat a milánói téli olimpián, szigetországi négyes ezúttal a németek felett diadalmaskodott 9–4-re. Továbbra sem megy ugyanakkor a címvédő svédeknek, akik ezúttal az amerikaiakkal szemben maradtak alul s 1/4-es győzelmi mutatóval távol kerültek az elődöntőtől.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Curling, férfi selejtező

Egyesült Államok–Svédország 8–5

Nagy-Britannia–Németország 9–4

Norvégia–Olaszország 10–7

A további program

14.05: női selejtező

Japán–Dél-Korea

Dánia–Olaszország

Nagy-Britannia–Svédország

Egyesült Államok–Kína

19.05: férfi selejtező

Kína–Kanada

Norvégia–Egyesült Államok

Olaszország–Csehország

Nagy-Britannia–Svájc