Autoimmun betegség miatt egy-két hónapig nem kerékpározhat az időfutambajnok Pelikán János



Csapata, a United Shipping közösségi oldalára csütörtökön feltöltött videoüzenetében Pelikán elmondta: pajzsmirigy túlműködést állapítottak meg nála, ennek oka feltételezhetően a Basedow-kór nevet viselő autoimmun betegség. Ennek meggyógyítására gyógyszeres kezelésbe kezdett, amennyiben a szervezete nem megfelelően reagál, a későbbiekben akár a műtéti beavatkozás is szóba jöhet. A gyógyszernek – mondta Pelikán – normál esetben egy-két hónap alatt rendbe kellene tennie a jelenleg nem megfelelő értékeket. Addig azonban, amíg ezek nem közelítenek a normális tartomány felé, az orvosok nem ajánlják számára a sportolást, mivel a szíve jelenleg nagyobb terhelés alatt van, mint alapvetően lennie kellene.

„Nem vagyok kifejezetten letörve, úgy fogom fel az egészet, hogy időben, nagyon hamar kiderült. Ennél hamarabb nem is derülhetett volna ki, mert pár hónapja még rendben voltak ezek az értékeim” – mutatott rá Pelikán.

A 30 éves bringás 2016 és 2017 után tavaly harmadszor lett magyar időfutambajnok.

(MTI)