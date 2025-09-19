Nemzeti Sportrádió

Nyomkövetőt kapnak a versenyzők az országúti kerékpáros-vb-n

2025.09.19. 14:19
Vas Blaknáéknál már tesztelték a GPS-t (Fotó: Getty Images)
Valter Attila Vas Blanka országúti kerékpáros vb országúti kerékpár
Biztonsági okokból nyomkövetőt kapnak a versenyzők a vasárnap kezdődő ruandai országúti kerékpáros-világbajnokságon.

A nemzetközi szövetség (UCI) pénteki tájékoztatása szerint a GPS-helymeghatározót tartalmazó eszközöket a kerékpárokon a nyereg aljára szerelik fel.

„Ez az újítás fontos és szükséges előrelépés – jelentette ki David Lappartient, az UCI elnöke. – A segítségével ugyanis olyan esetek is rögtön kiderülhetnek, amelyeket talán nem vennénk észre. Az érintetteknek gyorsan tudunk segíteni azáltal, hogy mozgósítjuk a helyszínen lévő mentőket.”

Ha például egy kerékpár hirtelen megáll az úton, akkor a jeladó révén a szervezők, az orvosi stáb és a biztonságiak is azonnal információt kapnak a versenyző pozíciójáról. Hasonló készüléket júniusban a Svájci körversenyen teszteltek először versenykörülmények között, a vb-n alkalmazott modellt pedig a nők romandiai viadalának három szakaszán próbálták ki augusztusban.

Tavaly a zürichi vb junior női mezőnyversenyében a hazai közönség előtt szerepelt 18 esztendős Muriel Furrer egy félreeső erdős részen bukott, egy ideig nem vették észre az eltűnését, és csak órák múlva találták meg. A 18 éves bringás a baleset következtében súlyos fejsérülést szenvedett, és belehalt sérüléseibe. A tragédia után kerékpárosberkekben felerősödtek a jeladó bevezetését követelő hangok.

 

Ezek is érdekelhetik