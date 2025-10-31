A Vas testvérek a belgiumi Koppenbergcrosson méretik meg magukat

1988 óta minden év november elsején terepkerékpárosok mérik össze erejüket a belgiumi Oudenaarde városának ikonikus dombján, a macskakővel borított Koppenbergen. A nagy hagyományokra visszatekintő viadalon először 2019-ben állt rajthoz Vas Blanka, az akkor 18 éves kerékpáros tizedik helyen végzett. Két évvel később már a dobogóra is felléphetett, azóta is ez a harmadik helyezés a legjobb eredménye, tavaly negyedik lett.

Az új idényt az overijsei viadalon nyitotta, a belgiumi versenyen jól kezdett a magyar kerékpáros, de egy hiba miatt végül közel négy perces lemaradással tizenharmadikként haladt át a célvonalon. Egyik kedvenc versenyén, a Koppenbergcrosson Fem van Empel, Lucinda Brand és az overijsei győztes Sara Casasola is indul, így nagy küzdelem várható a pályán. Az előrejelzések alapján meglehetősen párás és szeles idő lesz, felhőszakadásokkal, ez is befolyásolhatja a verseny alakulását.

A Vas családot Blanka mellett öccse, Barnabás is képviseli a viadalon, az MBH Bank Ballan CSB fiatalja az U23-as férfiak között indul. Tavaly ugyanitt ötödik lett, ezúttal is esélyesnek számít.

