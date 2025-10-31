Nemzeti Sportrádió

A Vas testvérek a belgiumi Koppenbergcrosson méretik meg magukat

J. B. J. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.31. 10:25
null
Vas Blanka egyik kedvenc versenyén indul szombaton (Fotó: Getty Images)
Címkék
cyclocross kerékpár terepkerékpár Koppenbergcross
Vas Blanka négy éve a harmadik helyen zárt az Oudenaarde város melletti ikonikus dombot is magában foglaló versenyen.

1988 óta minden év november elsején terepkerékpárosok mérik össze erejüket a belgiumi Oudenaarde városának ikonikus dombján, a macskakővel borított Koppenbergen. A nagy hagyományokra visszatekintő viadalon először 2019-ben állt rajthoz Vas Blanka, az akkor 18 éves kerékpáros tizedik helyen végzett. Két évvel később már a dobogóra is felléphetett, azóta is ez a harmadik helyezés a legjobb eredménye, tavaly negyedik lett.
Az új idényt az overijsei viadalon nyitotta, a belgiumi versenyen jól kezdett a magyar kerékpáros, de egy hiba miatt végül közel négy perces lemaradással tizenharmadikként haladt át a célvonalon. Egyik kedvenc versenyén, a Koppenbergcrosson Fem van Empel, Lucinda Brand és az overijsei győztes Sara Casasola is indul, így nagy küzdelem várható a pályán. Az előrejelzések alapján meglehetősen párás és szeles idő lesz, felhőszakadásokkal, ez is befolyásolhatja a verseny alakulását.
A Vas családot Blanka mellett öccse, Barnabás is képviseli a viadalon, az MBH Bank Ballan CSB fiatalja az U23-as férfiak között indul. Tavaly ugyanitt ötödik lett, ezúttal is esélyesnek számít.
 

cyclocross kerékpár terepkerékpár Koppenbergcross
Legfrissebb hírek

Peák Barnabás: Nem hasonlítgatom magam Pogacarhoz

Kerékpár
2025.10.28. 14:03

Jövőre Monacóból rajtol a Vuelta

Kerékpár
2025.10.25. 20:51

Tour de France: Barcelonából rajtol a férfiak, Lausanne-ból a nők 2026-os versenye

Kerékpár
2025.10.23. 13:38

Kerékpár: „Nem hasonlítgatom magam Tadej Pogacarhoz, de jólesik, hogy egyszer megvertem”

Kerékpár
2025.10.22. 08:23

Kerékpár: Dina Márton mindig is olyan lehetőségre várt, amit az MBH Bank Ballan CSB-től kapott

Kerékpár
2025.10.20. 15:49

Kilencvenöt győzelemmel zárta csúcsdöntő idényét az UAE kerékpárcsapata

Kerékpár
2025.10.20. 13:25

Valter Attila a 37. helyen végzett a kuanghszi körversenyen negyedik szakaszán

Kerékpár
2025.10.17. 10:04

Dina Mártonnak és Peák Barnabásnak vezérszerepet szánnak az MBH Bank Ballan CSB-nél

Kerékpár
2025.10.17. 09:54
Ezek is érdekelhetik