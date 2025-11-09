Varga Csaba világbajnoki bronzérmes művészi teremkerékpárban
Varga Csaba világbajnoki bronzérmet szerzett művészi teremkerékpárban a németországi Göppingenben.
A magyar szövetség közösségi oldalának vasárnapi bejegyzése kiemeli, Varga egymás után harmadszor jutott vb-döntőbe, de érmet először sikerült szereznie. Dobogós helyezése egyben Magyarország eddigi legjobb eredménye ebben a szakágban.
Varga a 17 fős selejtezőből a negyedik helyen jutott döntőbe, ahol meg tudta előzni hongkongi vetélytársát, s két hazai versenyző mögött zárt a harmadik helyen.
A művészi kerékpározás a teremkerékpár különleges formája, amiben a versenyzők a klasszikus kerékpározást ötvözik különböző trükkökkel, valamint látványos mozdulatokkal és művészi elemekkel.
