Jövőre Monacóból rajtol a Vuelta

2025.10.25. 20:51
A monacói időfutam útvonala (Fotó: ASO)
Jövőre Monacóban rendezik a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny első szakaszát. A szervezők Monte-Carlóban mutatták be az augusztus 22-i etapot, amely egy 9.6 kilométeres egyéni időfutam lesz. A rajt a hercegség híres kaszinója előtti téren, míg a cél a Forma-1-es futamok befutójánál lesz. A pálya igencsak technikásnak bizonyulhat a rengeteg kanyar miatt.

„Lehetőségünk van megmutatni a világnak országunk egy másik oldalát egy igazi tömegsport népszerűsítésével. A 2026-os Vuelta a Espana fogadása sokkal több, mint a sport, a sportolók és a teljesítmény ünneplése” – jelentette ki II. Albert herceg a szombati ünnepségen. – „Ez a nyitottság és a jövőkép szimbóluma országunk számára.”

Javier Guillén, a Vuelta első számú vezetője szerint a mezőny elindítása ennyire elegáns környezetben igazi megtiszteltetés és a siker garanciája mindenki számára. Másnap is Monacóból rajtol a mezőny, amely Franciaországon át indul Spanyolország felé, a befutó szeptember 13-án lesz.

 

