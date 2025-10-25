Jövőre Monacóból rajtol a Vuelta

„Lehetőségünk van megmutatni a világnak országunk egy másik oldalát egy igazi tömegsport népszerűsítésével. A 2026-os Vuelta a Espana fogadása sokkal több, mint a sport, a sportolók és a teljesítmény ünneplése” – jelentette ki II. Albert herceg a szombati ünnepségen. – „Ez a nyitottság és a jövőkép szimbóluma országunk számára.”

Javier Guillén, a Vuelta első számú vezetője szerint a mezőny elindítása ennyire elegáns környezetben igazi megtiszteltetés és a siker garanciája mindenki számára. Másnap is Monacóból rajtol a mezőny, amely Franciaországon át indul Spanyolország felé, a befutó szeptember 13-án lesz.