Norris a pole-ban a két Ferrari előtt; Piastri hetedik a mexikói időmérőn

A Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj nyitányán Charles Leclerc volt a leggyorsabb, a második edzésen Max Verstappen zárt az élen, míg a harmadikon Lando Norris vette át a vezetést. Bár közülük a legmagabiztosabban az utóbbi készülhetett az időmérőre, egyáltalán nem lehet McLaren fölényről beszélni, így érdekesen alakulhat a küzdelem a pole pozícióért. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.380
|2. szabadedzés
|1. Verstappen 1:17.392
|OKTÓBER 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:16.633
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 26., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
