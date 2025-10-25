Nemzeti Sportrádió

Norris a pole-ban a két Ferrari előtt; Piastri hetedik a mexikói időmérőn

2025.10.25. 22:44
Fotó: AFP
F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1 időmérő
A Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj nyitányán Charles Leclerc volt a leggyorsabb, a második edzésen Max Verstappen zárt az élen, míg a harmadikon Lando Norris vette át a vezetést. Bár közülük a legmagabiztosabban az utóbbi készülhetett az időmérőre, egyáltalán nem lehet McLaren fölényről beszélni, így érdekesen alakulhat a küzdelem a pole pozícióért. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.380
2. szabadedzés1. Verstappen 1:17.392
OKTÓBER 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:16.633
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00

 

 

