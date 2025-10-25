Norris a pole-ban a két Ferrari előtt; Piastri hetedik a mexikói időmérőn

A Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj nyitányán Charles Leclerc volt a leggyorsabb, a második edzésen Max Verstappen zárt az élen, míg a harmadikon Lando Norris vette át a vezetést. Bár közülük a legmagabiztosabban az utóbbi készülhetett az időmérőre, egyáltalán nem lehet McLaren fölényről beszélni, így érdekesen alakulhat a küzdelem a pole pozícióért. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ OKTÓBER 24., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:18.380 2. szabadedzés 1. Verstappen 1:17.392 OKTÓBER 25., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Norris 1:16.633 Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 26., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 9., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00