Kerékpár: Dina Márton mindig is olyan lehetőségre várt, amit az MBH Bank Ballan CSB-től kapott

„Magyar csapat, magyar szponzor, magyar versenyzők – ezek voltak a legfőbb érvek, amelyek miatt az MBH Bank Ballan CSB-t választottam. Ez volt az, amit tudat alatt már évek óta keresek” – mondta Dina Márton, akinek élő szerződése volt Euskaltel-Euskadival, abból vásárolta ki az időközben prokontinentális szintűvé vált magyar kerékpárcsapat.

Videónkban a 29 éves magyar bajnok kerékpárversenyző a jövő évi várakozásai, céljai mellett arról is beszél, látja-e magát Grand Touron indulni MBH-s mezben?