Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: Dina Márton mindig is olyan lehetőségre várt, amit az MBH Bank Ballan CSB-től kapott

Vágólapra másolva!
2025.10.20. 15:49
null
Dina Márton mindig is egy olyan lehetőségre várt, amit az MBH Bank Ballan CSB-től kapott (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
kerékpár MBH Bank Ballan CSB Dina Márton
Múlt hét csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be új igazolásait az MBH Bank Ballan CSB prokontinentális szintűvé vált kerékpárcsapata. Dina Márton az NSO Tv-nek beszélt arról, mekkora lehetőségként tekint arra, hogy magyar csapatnál folytatja a pályafutását.

„Magyar csapat, magyar szponzor, magyar versenyzők – ezek voltak a legfőbb érvek, amelyek miatt az MBH Bank Ballan CSB-t választottam. Ez volt az, amit tudat alatt már évek óta keresek” – mondta Dina Márton, akinek élő szerződése volt Euskaltel-Euskadival, abból vásárolta ki az időközben prokontinentális szintűvé vált magyar kerékpárcsapat.

Videónkban a 29 éves magyar bajnok kerékpárversenyző a jövő évi várakozásai, céljai mellett arról is beszél, látja-e magát Grand Touron indulni MBH-s mezben?

Kerékpár
2025.10.16. 19:51

Dina Mártonnal és Peák Barnabással erősített az MBH Bank Ballan CSB

Hosszú idő után nyílik ismét lehetőség arra, hogy két magyar kerékpáros hazai támogatással versenyezzen a nemzetközi mezőnyben.

 

kerékpár MBH Bank Ballan CSB Dina Márton
Legfrissebb hírek

Kilencvenöt győzelemmel zárta csúcsdöntő idényét az UAE kerékpárcsapata

Kerékpár
10 órája

Valter Attila a 37. helyen végzett a kuanghszi körversenyen negyedik szakaszán

Kerékpár
2025.10.17. 10:04

Dina Mártonnak és Peák Barnabásnak vezérszerepet szánnak az MBH Bank Ballan CSB-nél

Kerékpár
2025.10.17. 09:54

Dina Mártonnal és Peák Barnabással erősített az MBH Bank Ballan CSB

Kerékpár
2025.10.16. 19:51

Valter Attila három szakasz után 13. összetettben a kuanghszi körversenyen

Kerékpár
2025.10.16. 10:59

Valter Attila összetettben továbbra is a legjobb tízben az utolsó vismás versenyén

Kerékpár
2025.10.15. 09:53

Valter Attila összetettben a hetedik helyről várja a folytatást az utolsó vismás versenyén – videó

Kerékpár
2025.10.14. 11:46

„Nem úgy sikerült ez az év, ahogy elterveztem” – Valter Attila

Kerékpár
2025.10.13. 16:16
Ezek is érdekelhetik