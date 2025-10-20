Kerékpár: Dina Márton mindig is olyan lehetőségre várt, amit az MBH Bank Ballan CSB-től kapott

Múlt hét csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be új igazolásait az MBH Bank Ballan CSB prokontinentális szintűvé vált kerékpárcsapata. Dina Márton az NSO Tv-nek beszélt arról, mekkora lehetőségként tekint arra, hogy magyar csapatnál folytatja a pályafutását.
„Magyar csapat, magyar szponzor, magyar versenyzők – ezek voltak a legfőbb érvek, amelyek miatt az MBH Bank Ballan CSB-t választottam. Ez volt az, amit tudat alatt már évek óta keresek” – mondta Dina Márton, akinek élő szerződése volt Euskaltel-Euskadival, abból vásárolta ki az időközben prokontinentális szintűvé vált magyar kerékpárcsapat.
Videónkban a 29 éves magyar bajnok kerékpárversenyző a jövő évi várakozásai, céljai mellett arról is beszél, látja-e magát Grand Touron indulni MBH-s mezben?
2025.10.16. 19:51
Dina Mártonnal és Peák Barnabással erősített az MBH Bank Ballan CSB
Hosszú idő után nyílik ismét lehetőség arra, hogy két magyar kerékpáros hazai támogatással versenyezzen a nemzetközi mezőnyben.
