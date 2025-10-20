Kilencvenöt győzelemmel zárta csúcsdöntő idényét az UAE kerékpárcsapata

A Tadej Pogacar fémjelezte, közel-keleti tulajdonú csapat tavaly 81 sikerrel lett messze a legeredményesebb a szezonban, idén pedig már egy hónappal az idény vége előtt megdöntötte a Columbia csúcsát. A kérdés az volt, eléri-e a százas határt az UAE, végül 95-ig jutott úgy, hogy összesen húsz bringása ünnepelhetett egynapos győzelmet, illetve többnapos versenyen összetett vagy szakaszsikert 2025-ben. Egy győzelem Magyarországon született: a kolumbiai sprinter, Juan Sebastián Molano a Tour de Hongrie záróetapján lett első Esztergomban.

A 95-ből 18 kötődik Pogacar nevéhez, a világ- és Európa-bajnoki címét ugyanis a szlovén válogatott színeiben nyerte. A Tour de France-győztes Pogacar egymást követő második évben végzett az egyéni lista élén: tavaly összesen 25, míg ebben az esztendőben 20 diadallal lett az idény legjobbja – a procyclingstats szakportál adatai alapján. Ő lett az első a sportág történetében, aki egy naptári éven belül az öt legnagyobb egynapos viadal mindegyikén dobogóra állhatott, ráadásul megnyerte a vb és az Eb mezőnyversenyét is. Arra is ő volt először képes, hogy egymást követő két évben diadalmaskodjon a francia háromhetes körversenyen és a vb mezőnyversenyében is.