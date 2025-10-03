Nemzeti Sportrádió

A tiltakozások miatt a jövőben rövidebb szakaszok lehetnek a kerékpárosversenyeken

Vágólapra másolva!
2025.10.03. 11:31
null
Adam Hansen (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
kerékpár Israel-Premier Tech Adam Hansen
A profi kerékpárosokat tömörítő szervezet (CPA) elnöke azt javasolja: a nagyobb versenyek távjait rövidítsék le, hogy az esetleges tüntetők ne kaphassanak elég nyilvános felületet, mint ahogy ez történt a múlt hónapban a Vuelta a Espanán.

Adam Hansen szerint ha a tiltakozóktól elveszik a lehetőségeket, nem lesz elég színterük, akkor nem mennek majd el a viadalokra.

A háromhetes Vueltán a palesztinbarát tüntetők szinte mindegyik szakaszt megzavarták, a fő célpont az Israel-Premier Tech csapat volt. Többször maguk a bringások is veszélybe kerültek.

„Láttuk, hogy Madridban a tüntetők kétórányi élő tévéadást kaptak, ez a tiltakozásról és nem a versenyről szólt. Nem vagyok a tiltakozás ellen, de a bringások veszélyeztetése az utolsó dolog, amit akarunk. Néhány versenyzőt elsodortak vagy leszorítottak, ez már nem tiltakozás!” – mondta Hansen, aki elismerte, hogy a versenyek egyes részeinek vagy szakaszainak törlése nagy veszteség lenne a szervezőknek.

„De most egy kis áldozatot kell hoznunk a kerékpársport hosszú távú jövőjéért” – tette hozzá a CPA elnöke, aki azt egyelőre nem tárta fel, hogy a rövidített szakaszok milyen módon vennének el lehetőségeket a többször agresszív tiltakozóktól.

Az Israel-Premier Tech csapata biztonsági okok miatt nem vehet részt a szombati Giro dell'Emilián, amelyet Bologna környékén rendeznek.

 

kerékpár Israel-Premier Tech Adam Hansen
Legfrissebb hírek

Dina Márton: A hazai bajnoki cím mentette meg az évemet

Kerékpár
1 órája

Evenepoel fantasztikus teljesítménnyel nyerte meg az Európa-bajnokságot is

Kerékpár
2025.10.01. 17:10

Marlen Reusser a vb után az Eb időfutamát is megnyerte

Kerékpár
2025.10.01. 15:53

A szövetség szerint helytálltak a magyarok a ruandai kerékpáros-vb-n

Kerékpár
2025.09.29. 17:23

Fetter Erik: Ezzel az együttműködéssel nagyon közel kerülünk a tűzhöz

Kerékpár
2025.09.29. 11:30

Kanadai szenzáció és megtorpanó nagyok Ruandában

Kerékpár
2025.09.27. 17:10

Országúti kerékpáros-vb: a macskaköves emelkedő döntő jelentőségű lehet az MKSZ főtitkára szerint

Kerékpár
2025.09.26. 10:21

Kerékpáros-vb: francia siker az U23-as női országúti mezőnyversenyben

Kerékpár
2025.09.25. 19:19
Ezek is érdekelhetik