A tiltakozások miatt a jövőben rövidebb szakaszok lehetnek a kerékpáros versenyeken

Adam Hansen szerint ha a tiltakozóktól elveszik a lehetőségeket, nem lesz elég színterük, akkor nem mennek majd el a viadalokra.

A háromhetes Vueltán a palesztinbarát tüntetők szinte mindegyik szakaszt megzavarták, a fő célpont az Israel-Premier Tech csapat volt. Többször maguk a bringások is veszélybe kerültek.

„Láttuk, hogy Madridban a tüntetők kétórányi élő tévéadást kaptak, ez a tiltakozásról és nem a versenyről szólt. Nem vagyok a tiltakozás ellen, de a bringások veszélyeztetése az utolsó dolog, amit akarunk. Néhány versenyzőt elsodortak vagy leszorították és ez már nem tiltakozás!” – mondta Hansen, aki elismerte, hogy a versenyek egyes részeinek vagy szakaszainak törlése nagy veszteség lenne a szervezők számára.

„De most egy kis áldozatot kell hoznunk a kerékpársport hosszú távú jövőjéért” – tette hozzá a CPA elnöke, aki azt egyelőre nem tárta fel, hogy a rövidített szakaszok milyen módon vennének el lehetőségeket a többször agresszív tiltakozóktól.

Az Israel-Premier Tech csapata biztonsági okok miatt nem vehet részt a szombati Giro dell'Emilián, amelyet Bologna környékén rendeznek.