Marlen Reusser a vb után az Eb időfutamát is megnyerte

Nincs megállás a kerékpársportban: a ruandai világbajnokság után néhány nappal már Dél-Franciaországban, az Európa-bajnokságon tekernek a kontinens legjobb bringásai. A felnőtt korosztály programját a női időfutamverseny nyitotta, benne a magyar bajnok Zsankó Petrával, aki rekordidővel nyerte meg június végén a debreceni ob-t. A kifejezetten erős mezőnyre 24 kilométer várt Loriol-sur-Drome és Étoile-sur-Rhone között, a cél előtt egy jelentős, 5.2 százalékos emelkedő jelentette a legnagyobb kihívást.

A kellemes délutáni napsütésben szeles időben sorra rajtoltak a versenyzők, utolsóként a friss világbajnok svájci Marlen Reusser vágott neki a távnak – immáron az őt megillető szivárványos mezben. Eleinte a britek olimpiai ezüstérmese, Anna Henderson állt a legjobban, 34:11 perces idejét azonban később többen felülmúlták, így tett Mie Björndal Ottestad is. A norvég bringás aztán érdeklődve figyelte, Reusser hogyan csapja hátba az előtte indulót… A svájci az emelkedő lábához 49 másodperccel hamarabb ért oda, mint az addigi legjobb és nem is fáradt el, ötven másodpercet vert a végül ezüstérmes Ottestadra. A bronzéremről minimális különbségek döntöttek, de Mischa Bredewold négy századmásodperccel (!) gyorsabb volt, mint Katrine Aalerud.

Reusser ezzel negyedik Eb-győzelmét szerezte időfutamban, míg Zsankó Petra 4:03 perces hátránnyal a 27. helyen végzett.

„Nem tudtam, milyen formában találom magam, őrült időszak van mögöttem. Örülök, hogy ilyen szinten tartottam magam, nem vettem biztosra a győzelmemet, mert bárki bármikor kifoghat egy jobb vagy rosszabb napot” – fogalmazott a győztes.

A felnőttek versenye előtt rendezték a junior lányok időfutamát: a 12.2 kilométer hosszú versenyt a spanyol Paula Ostiz nyerte a német Magdalena Leis és a norvég Oda Aune Gissinger előtt, Mudra Málna az 51 fős mezőnyben a 42. időt tekerte.

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG

IDŐFUTAM, NŐK (Loriol-sur-Drome–Étoile-sur-Rhone, 24 km)

1: Marlen Reusser (Svájc) 33:06 perc

2. Mie Björndal Ottestad (Norvégia) 50 másodperc hátrány

3. Mischa Bredewold (Hollandia) 51 mp h.

…27. Zsankó Petra 4:03 perc h.