Evenepoel fantasztikus teljesítménnyel nyerte meg az Európa-bajnokságot is

A nőknél Marlen Reusser megcsinálta, a férfiaknál Remco Evenepoelon volt a sor, hogy a ruandai világbajnokság után a franciaországi Eb időfutamán is diadalmaskodjon. A „műfaj” belga kiválósága, a legutóbbi olimpia győztese egészen fiatalon, 2019-ben már nyert kontinenstornát ebben a számban, és ezúttal is egyértelmű esélyesnek számított, még ha a 24 kilométeres távon a korábbi győztesek közül a brit Joshua Tarling és a két svájci Stefan, Bissegger és Küng is rajthoz állt, míg az olasz Filippo Ganna is erős időfutamos. Magyar viszont a korábbi tervekkel ellentétben nem volt a mezőnyben, és végül a portugál Joao Almeida sem mérette meg magát.

Utolsóként, arany sisakban, arany kerékpáron és szivárványos mezben indult Loriol-sur-Drome és Étoile-sur-Rhone közötti útjára Evenepoel, és már az első időmérő pontnál ő állt a legjobban. Féltávnál 25 másodperccel vezetett Gannával szemben, ekkor már fennállt az esélye annak, hogy megismétlődik vb-n látott jelenet, amikor a belga „hátba csapta” az egyik legerősebb kihívóját, az előtte két és fél perccel rajtolt Tadej Pogacart.

Kifejezetten jó időt ment a dánok részéről Niklas Larsen, aki 29:34 perc alatt tette meg a távot és bizakodhatott abban, hogy a végén esetleg meglehet a dobogó, merthogy Tarling végül két másodperccel lassabbnak bizonyult. Célba érésekor Ganna vette át a vezetést, így már csak Evenepoelra kellett figyelni. A belgák „arany embere” 43.5 másodperccel múlta felül az olaszt, ezzel hat év után nyerte meg ismét a kontinenstornát.

Evenepoel ezzel az időfutamok regnáló olimpiai, világbajnoki, Európa-bajnoki és hazája nemzeti bajnoki címvédője is egyszerre – arra, hogy valaki egyszerre mind a négy címet birtokolja, korábban nem volt példa.

„Erős szembeszél nehezítette a haladást, figyelni kellett a kanyarokra is, de minden tökéletesen ment. Most már a vasárnapi mezőnyversenyre helyezem a hangsúlyt, szerencsére addig jut idő a pihenésre is” – fogalmazott a friss Európa-bajnok.

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG

IDŐFUTAM, FÉRFIAK (Loriol-sur-Drome–Étoile-sur-Rhone, 24 km)

1. Remco Evenepoel (Belgium) 28:26 perc

2. Filippo Ganna (Olaszország) 43 másodperc hátrány

3. Niklas Larsen (Dánia) 1:08 p h.