Piastri, Hadjar és Verstappen a top 3-ban, Russell és Hadjar a falban zárta a villanyfényes edzést

Noha Fernando Alonso elsőségével zárult a Szingapúri Nagydíj nyitánya, erősen kérdéses volt, az Aston Martin tudja-e tartani a formáját a villanyfényes szabadedzésen is, amelyik a legfontosabbnak számított a felkészülés szempontjából, mivel ezen az eseményen fogadták olyan körülmények a mezőnyt, mint amilyenek az időmérőn és a futamon fognak uralkodni.

A versenyzők előtt tehát rendkívül fontos óra állt, miközben Alexander Albonnak volt mit bepótolnia, hiszen a korábbi tréningen fékprobléma miatt mért körig sem jutott. A pálya nem meglepő módon hamar benépesült, és alig öt perc után a mezőny fele már feliratkozott az időlistára. Az első körök után a menekülőutat is megjáró Andrea Kimi Antonelli állt az élen, míg mögötte Lando Norris és Lewis Hamilton érkezett.

Szűk húsz perccel a kezdés után először lendült a piros zászló: George Russell szállt bele a falba a 16-os kanyarnál, és noha a sérült Mercedesszel vissza tudott térni a garázsba, sok törmeléket hagyott maga után, miközben a fal is sérült. A brit az eset után már nem is tudott visszatérni a pályára, így értékes pályaidőt vesztett.

Ekkor Norris, Piastri sorrendben a McLaren kettőse vezetett, harmadikként Hamilton érkezett, majd a továbbra is gyors Alonso és Carlos Sainz Jr. tette teljessé az első ötös sorát. Noha a mezőny nagy része lágy gumin tért vissza a folytatásra, csak néhányan tudtak mért kört befejezni, miután újra meg kellett szakítani a gyakorlást. Ezúttal Liam Lawson tört autót, majd volt kénytelen leparkolni a nyomvonalon.

A tréning 13 perccel a vége előtt folytatódhatott, de már a bokszutcában érdekes jelenet játszódott le, miután Leclerc hátulról eltalálta Norris McLarenjét, aminek következtében a brit eltalálta a patkát, és sérült az első szárnya. A monacói versenyzőnek a gyakorlás után a sportfelügyelőknél lesz jelenése az eset miatt.

A tréning vége így teljes időmérős szimulációba fulladt: az élen a vb-éllovas Piastri végzett, míg mögötte óriási meglepetésre Hadjar következett, aki mindössze 132 ezreddel maradt el a McLarentől. A harmadik Verstappen lett, majd Alonso, Norris, Stroll, Ocon, Sainz, valamint a Ferrari kettőse zárta a top 10-et.

Antonelli tizennyolcadik lett a Mercedesszel, csak Franco Colapinto és az autót törő Russell végzett mögötte.

Folytatás szombaton 11 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.



SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A 2. SZABAEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:30.714 átlag: 195.528 km/ó 19 kör 2. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:30.846 0.132 mp.h. 19 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:30.857 0.143 19 4. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:30.877 0.163 19 5. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:31.197 0.483 18 6. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:31.222 0.508 18 7. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:31.298 0.584 19 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:31.299 0.585 20 9. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:31.466 0.752 18 10. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:31.491 0.777 17 11. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:31.708 0.994 18 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:31.711 0.997 18 13. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:32.060 1.346 19 14. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:32.069 1.355 19 15. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:32.319 1.605 19 16. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:32.458 1.744 20 17. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:32.645 1.931 10 18. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:32.719 2.005 18 19. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:33.139 2.425 20 20. George Russell brit Mercedes 1:33.231 2.517 6