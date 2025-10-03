Piastri, Hadjar és Verstappen a top 3-ban, Russell és Hadjar a falban zárta a villanyfényes edzést

Noha Fernando Alonso elsőségével zárult a Szingapúri Nagydíj nyitánya, erősen kérdéses volt, az Aston Martin tudja-e tartani a formáját a villanyfényes szabadedzésen is, amelyik a legfontosabbnak számított a felkészülés szempontjából, mivel ezen az eseményen fogadták olyan körülmények a mezőnyt, mint amilyenek az időmérőn és a futamon fognak uralkodni.
A versenyzők előtt tehát rendkívül fontos óra állt, miközben Alexander Albonnak volt mit bepótolnia, hiszen a korábbi tréningen fékprobléma miatt mért körig sem jutott. A pálya nem meglepő módon hamar benépesült, és alig öt perc után a mezőny fele már feliratkozott az időlistára. Az első körök után a menekülőutat is megjáró Andrea Kimi Antonelli állt az élen, míg mögötte Lando Norris és Lewis Hamilton érkezett.
Szűk húsz perccel a kezdés után először lendült a piros zászló: George Russell szállt bele a falba a 16-os kanyarnál, és noha a sérült Mercedesszel vissza tudott térni a garázsba, sok törmeléket hagyott maga után, miközben a fal is sérült. A brit az eset után már nem is tudott visszatérni a pályára, így értékes pályaidőt vesztett.
Ekkor Norris, Piastri sorrendben a McLaren kettőse vezetett, harmadikként Hamilton érkezett, majd a továbbra is gyors Alonso és Carlos Sainz Jr. tette teljessé az első ötös sorát. Noha a mezőny nagy része lágy gumin tért vissza a folytatásra, csak néhányan tudtak mért kört befejezni, miután újra meg kellett szakítani a gyakorlást. Ezúttal Liam Lawson tört autót, majd volt kénytelen leparkolni a nyomvonalon.
A tréning 13 perccel a vége előtt folytatódhatott, de már a bokszutcában érdekes jelenet játszódott le, miután Leclerc hátulról eltalálta Norris McLarenjét, aminek következtében a brit eltalálta a patkát, és sérült az első szárnya. A monacói versenyzőnek a gyakorlás után a sportfelügyelőknél lesz jelenése az eset miatt.
A tréning vége így teljes időmérős szimulációba fulladt: az élen a vb-éllovas Piastri végzett, míg mögötte óriási meglepetésre Hadjar következett, aki mindössze 132 ezreddel maradt el a McLarentől. A harmadik Verstappen lett, majd Alonso, Norris, Stroll, Ocon, Sainz, valamint a Ferrari kettőse zárta a top 10-et.
Antonelli tizennyolcadik lett a Mercedesszel, csak Franco Colapinto és az autót törő Russell végzett mögötte.
Folytatás szombaton 11 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A 2. SZABAEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:30.714
|átlag: 195.528 km/ó
|19 kör
|2.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:30.846
0.132 mp.h.
|19
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:30.857
0.143
|19
|4.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:30.877
0.163
|19
|5.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:31.197
0.483
|18
|6.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:31.222
0.508
|18
|7.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:31.298
0.584
|19
|8.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:31.299
0.585
|20
|9.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:31.466
0.752
|18
|10.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:31.491
0.777
|17
|11.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:31.708
0.994
|18
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:31.711
0.997
|18
|13.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:32.060
1.346
|19
|14.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:32.069
1.355
|19
|15.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:32.319
1.605
|19
|16.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:32.458
1.744
|20
|17.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:32.645
1.931
|10
|18.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:32.719
2.005
|18
|19.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:33.139
2.425
|20
|20.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:33.231
2.517
|6
|16. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 3., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Alonso 1:31.116
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:30.714
|OKTÓBER 4., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|11.30–12.30
|Időmérő
|15.00–16.00
|OKTÓBER 5., VASÁRNAP
|A verseny (62 kör, 306.28 km) rajtja
|14.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00