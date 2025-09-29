A szövetség szerint helytálltak a magyarok a ruandai kerékpáros-vb-n

„Az országúti kerékpár évről évre sorra kerülő két fontos rendezvénye a világ- és Európa-bajnokság, viszont a sportág sajátosságaiból adódóan minden bringásnál az egész szezont kell átfogóan tekinteni” – fogalmazott a sportigazgató az MTI-nek.

Ezt kiemelten igaznak tartja a World Tour-szinten tekerő három magyar kerékpárosra: meglátása szerint az olimpia utáni évben Vas Blanka szezonja jól sikerült, azzal együtt is tudott versenyt nyerni, hogy sokat volt segítő szerepben, így idén is hozta klasszisát. Ráadásul még csak az országúti idényét zárta le, mivel már a terepkerékpáros szezonra készül. Valter Attila váltásban van, hiszen a Visma-Lease a Bike-ból a Bahrain Victorioushoz szerződik. Zsankó Petra esetében pedig – akinek új csapatot kell találnia, mivel az őt foglalkoztató Ceratizit-WNT megszűnik – abban bízik, hogy a szerdán rajtoló franciaországi Európa-bajnokságon tud egy nagyot villantani, amivel ki tud tűnni és a jövőben majd jó hasznát veszi egy jó Eb-szereplésnek.

A sportigazgató rámutatott: az utánpótlás korosztályokban az idei évben nem feltétlenül a vb a nehezebb, mivel az afrikai pálya sajátossága és a jelentős költségek miatt sok ország nem küldte el a fiataljait. Így úgy véli, az Európa-bajnokságon, ahol ugyancsak nehéz útvonalakat kell teljesíteniük a bringásoknak a sok szintkülönbség miatt, az U23-as és U19-es korosztályban is erősebb lesz a mezőny.

„Még nehezebb versenyre számítok a ruandai világbajnokságot kihagyó versenyzők miatt, ráadásul az elmúlt években jelentősen megerősödött a mezőny a profi csapatok megjelenésével. Így a mezőny első felében minden megszerzett helyezés különösen értékes lesz a számunkra” – fogalmazott. Vízer Barnabás szerint helytállt a magyar válogatott a sportág történetének első afrikai vb-jén, az MKSZ-nél kifejezetten elégedettek a juniorok között 40. helyen célba ért Révész Ádámmal, de a többiek is megfelelően szerepeltek meglátása szerint.

Az olimpiai negyedik helyezett Valter Attila a felnőtt, a Tour de Hongrie-n hetedik Feldhoffer Bálint az U23-as versenyt nem fejezte be, miután a szervezők a körpályán kiintették őket a versenyből, az ugyancsak ötkarikás negyedik Vas pedig 37. helyen ért célba.

„Vas Blankáról előre tudtuk, hogy nem annyira fekszik neki a világbajnoki pálya a sok szintkülönbség miatt, ám így is rutinosan mozogva próbált helyzeti előnybe kerülni a verseny végjátéka előtt” – mondta a sportigazgató, aki örül annak, hogy a magyar bringás sokszor a mezőny előtt haladt, és így megmutathatta a válogatott új mezét. Hozzátette: a franciaországi Eb-re a vb-nél nagyobb létszámú küldöttséggel tudnak elutazni, és reméli, hogy ott még jobban szerepelnek majd.